Η κτηριολογική κατάσταση στο νοσοκομείο Αθαλάσσας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, τονίζει ο Κλάδος νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ και επικαλούμενος «πρόσφατες αξιολογήσεις» αναφέρεται σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για ασθενείς και εργαζόμενους στο νοσηλευτήριο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από πρόσφατες αξιολογήσεις, οι θάλαμοι του Νοσοκομείου κρίθηκαν ακατάλληλοι, με αποτέλεσμα να απαιτείται ακόμη και η κατεδάφισή τους.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις διαχρονικές προειδοποιήσεις του Κλάδου για τις πεπαλαιωμένες και επικίνδυνες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ο Κλάδος υπενθυμίζει ότι εδώ και δεκαετίες, με επιστολές και δημόσιες παρεμβάσεις, έχει επισημάνει τη βαρύτατη ευθύνη της Πολιτείας για τις άθλιες και αναξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις αυτές αγνοήθηκαν συστηματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση για ανακαίνιση δύο θαλάμων, έπειτα από πολυετείς πιέσεις του Κλάδου, με κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μόλις οκτώ χρόνια αργότερα, και οι συγκεκριμένοι θάλαμοι κρίθηκαν επίσης ακατάλληλοι, γεγονός που, όπως τονίζεται, εγείρει σοβαρότατα ζητήματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος αλλά και παντελούς έλλειψης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Ο Κλάδος υπενθυμίζει παράλληλα ότι πριν από έναν χρόνο παραδόθηκαν τρία νέα, υπερσύγχρονα κτήρια, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του έργου για το νέο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Κατά τα εγκαίνια, είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε άμεσα και η Β΄ φάση, που αφορά την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Έναν χρόνο μετά, σύμφωνα με τον Κλάδο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας καλεί την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρεπής νοσηλεία των ασθενών, αλλά και η προστασία του προσωπικού, το οποίο –όπως υπογραμμίζεται– εργάζεται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

«Για μας, τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, η κατάσταση έχει πλέον φτάσει στα όριά της», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τον Κλάδο να προειδοποιεί ότι «βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν». Όπως τονίζεται, οι αρμόδιοι καλούνται είτε να λάβουν άμεσες και ουσιαστικές αποφάσεις, είτε να αναλάβουν την ευθύνη για τη συνέχιση μιας τραγικής κατάστασης που πλήττει ασθενείς και προσωπικό. «Η άμεση λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη», καταλήγει η ανακοίνωση