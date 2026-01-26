Για τον κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος και την αυτεπάγγελτη έρευνα που ξεκίνησε χθες Κυριακή (25/11) μίλησε στο ΡΙΚ, ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων για την Αστυνομία ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και πρωτόκολλα τα οποία έπρεπε να είχαν τηρηθεί.

«Όταν έγιναν αυτές οι επισκέψεις στο Νοσοκομείο, οι επί καθήκοντι ιατροί, σε περίπτωση που θεώρησαν ότι επρόκειτο για περίπτωση ξυλοδαρμού, έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες προς τα αρμόδια σώματα, όπως την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

Όσον αφορά την νομοθεσία, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «δεν περιορίζεται στο να υπάρχει υποχρέωση στην Αστυνομία να διερευνά, αλλά υπάρχει υποχρέωση απέναντι στο φερόμενο θύμα για να το προστατεύσει με θετικά βήματα».

Μιλώντας στον Άλφα Κύπρου και ερωτηθείς σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, στα οποία αναγράφεται πως πρόκειται για VIP άτομο, ο Σίμος Αγγελίδης, είπε πως έχει τεράστια σημασία ότι από εκείνη την στιγμή κατηγοριοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως VIP και διερωτήθηκε γιατί δεν ενημερώθηκαν οι αρχές.

Πρόσθεσε πως οφείλει η Αστυνομία να προβεί σε ενδελεχή έρευνα ξεκινώντας με την γνησιότητα των εγγράφων. Εάν αυτά επιβεβαιώνονται, πρόσθεσε, πρέπει να δούμε πώς θα προστατευθεί αυτό πρόσωπο. Δεύτερον, γιατί δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και τρίτον, σε σχέση με το άτομο το οποίο φέρεται να έχει διαπράξει το αδίκημα.

Από τα έγγραφα φαίνεται να ήταν κάτι επαναλαμβανόμενο, συνέχισε, λέγοντας παράλληλα πως αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.

Δείτε την παρέμβαση του στο ΡΙΚ:

Δείτε την παρέμβαση του στο Άλφα: