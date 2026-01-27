Κίτρινη Προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, με ισχύ από σήμερα στις 18:00 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί στις 08:00.

Χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά να επηρεάσει την περιοχή, με πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού.

Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.

Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Bροχές, συννεφιά και σκόνη

Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται από την Τρίτη το απόγευμα, δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χρυσάνθου ενώ αναφερόμενος στις επόμενες ημέρες, έκανε λόγο για κυρίως συννεφιασμένο καιρό ως και την Κυριακή οπότε και θα επιστρέψουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μίλησε επίσης για αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες.

«Σήμερα το απόγευμα περιμένουμε μία διαταραχή, η οποία θα μας δώσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν αποκλείεται στην καταιγίδα να δούμε χαλάζι, ενώ στα υψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό το σκηνικό διατηρείται και απόψε, αλλά και την Τετάρτη θα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. «Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο χαλάζι», είπε.

Αυτή η διαταραχή απομακρύνεται σταδιακά από αύριο και μετά, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, σημειώνοντας ότι μέχρι και το Σάββατο θα υπάρξουν κατά διαστήματα κάποιες μεμονωμένες βροχές. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες με ένα κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένο καιρό, είπε.

«Θερμοκρασιακά, αύριο θα έχουμε μία μικρή πτώση της τάξεως του 1-2°C, όμως μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επανέλθουμε στις θερμοκρασίες της εποχής, κοντά στους 17-18°C στις παράλιες περιοχές, κοντά στους 15-16°C στο εσωτερικό και γύρω στους 8-10°C στα ψηλότερα ορεινά», επεσήμανε. «Ενώ το Σάββατο είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιες μεμονωμένες βροχές, από την Κυριακή εκ νέου θα εκδηλωθεί μία νέα διαταραχή, η οποία θα μας δώσει ένα διήμερο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες», πρόσθεσε.

«Θερμοκρασιακά, κάποια ακραία μεταβολή δεν αναμένεται, ενδεχομένως όμως να έχουμε κάποια πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μετά, οπότε αναμένονται θερμοκρασίες πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής, ενώ μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα εποχής», διευκρίνισε.