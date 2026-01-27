Ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη αναφέρει ότι «καταδικάζει απερίφραστα δημόσιες δηλώσεις που στιγματίζουν συνανθρώπους μας οι οποίοι υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας», σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου είναι «ενδεικτικό παράδειγμα απαξίωσης της ανθρώπινης υπόστασης».

Ο Σύλλογος αναφέρει, ακόμα, ότι «τέτοιου είδους δηλώσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να ανησυχήσουν την κοινωνία μας, ιδίως όταν προέρχονται από πρόσωπα που κατέχουν κορυφαία πολιτικά αξιώματα». Επίσης, σημειώνει ότι ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε ο Ευρωβουλευτής, «μαρτυρεί έλλειμμα προσωπικού αξιακού συστήματος και ρηχή προσωπικότητα».

«Δεν πρέπει να γίνει για άλλη μία φορά ανεκτή η αιτιολογία “δεν ήξερα, αλλά είμαι πρόθυμος να μάθω”. Δεν είναι ζήτημα μάθησης ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι θέμα αγωγής και χαρακτήρα», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «ο κ. Φειδίας Παναγιώτου ντρόπιασε το αξίωμα που κατέχει και τους ανθρώπους που τον εξέλεξαν σε αυτό».

ΚΥΠΕ