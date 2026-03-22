Ανακοινώθηκε πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας ο Φειδίας Παναγιώτου μετά από νίκη του σε ψηφοφορία, με τη θέση να διεκδικούν έξι ακόμη υποψήφιοι του κόμματος.

Όπως ανέφερε ο ιδρυτής του κόμματος, Φειδίας Παναγιώτου, στην ψηφοφορία συμμετείχαν περίπου 7.000 άτομα.

Συγκεκριμένα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον με αλφαβητική σειρά:

1. Αναστασίου Τάσος (υποψήφιος Αμμοχώστου) – 105 ψήφοι

2. Βαρωσιώτης Ανδρέας (υποψήφιος Αμμοχώστου) – 259 ψήφοι

3. Γιώρκας Μηνάς (υποψήφιος Λευκωσίας) – 465 ψήφοι

4. Κωνσταντινίδη Νταϊάνα (υποψήφια Αμμοχώστου) – 1.923 ψήφοι

5. Παναγιώτου Φειδίας (υποψήφιος Λευκωσίας) – 4.006 ψήφοι

6. Πίγκας Ανδρέας (υποψήφιος Λευκωσίας) – 176 ψήφοι

7. Χριστοδούλου Στέφανος (υποψήφιος Λάρνακας) – 125 ψήφοι

Διόρισε αντιπρόεδρο την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Φειδίας Παναγιώτου άσκησε τις εξουσίες που παρέχονται βάσει καταστατικού στον πρόεδρο του κόμματος και διόρισε αντιπρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η οποία συγκέντρωσε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε ψήφους.

Τις επόμενες ημέρες, είπε, θα διοριστούν και γραμματέας και ταμία του κόμματος.

Επιπλέον, ο Φειδίας Παναγιώτου, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, είπε πως οι εκλογές προέδρου του κόμματος, θα πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2,5 χρόνια.

Προηγήθηκε πριν από λίγες μέρες η ανάδειξη των 56 υποψήφιων της Άμεσης Δημοκρατίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Τους υποψήφιους επέλεξαν μέσα από διαδικασία ψηφοφορίας, περίπου 16.000 πολίτες μέσω της εφαρμογής Agora.