Το είπε και θα το κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Θα καλέσει την Αστυνομία με σκοπό να είναι παρούσα όταν θα ανοιχθεί μητροπολιτικό διαμέρισμα και το μητροπολιτικό γραφείο. Ο Μακαριότατος, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του philenews, με επιστολή του καλεί τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου, όπως τον αποκαλεί, να είναι και ο ίδιος παρών, αν βεβαίως επιθυμεί κάτι τέτοιο..

Ο Αρχιεπίσκοπος, ενοχλημένος από την ανακοίνωση των νομικών συμβούλων του πρώην Μητροπολίτη Πάφου, στην οποία ανάμεσα σε άλλα αναφερόταν ότι παρέδωσε το μητροπολιτικό διαμέρισμα και το μητροπολιτικό γραφείο και θεωρώντας πως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποφάσισε να κινηθεί με πιο δραστικά μέτρα.

Ανέμενε μέχρι και χθες το μεσημέρι τον πρώην Μητροπολίτη να προσέλθει «αυτοβούλως» (έστω και μετά τις προειδοποιήσεις του ιδίου) για να παραδώσει τα κλειδιά στη Μητρόπολη, κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν έπραξε.

Όταν εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά περιθώρια, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απέστειλε στον κ. Τυχικό την ακόλουθη επιστολή:

Πρώην Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικό Πάφος

Πανιερότατε,

Επειδή σε ανακοίνωση του νομικού σας σύμβουλου στα Μ.Μ.Ε. παρουσιάζεστε να έχετε παραδώσει το Μητροπολιτικό διαμέρισμα και το Μητροπολιτικό Γραφείο ( και κατ’ επέκταση και τα κλειδιά) στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, σας καλούμε να πράξετε τούτο μέχρι τις 10 π.μ. της αύριο, Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, αύριο στις 12μ., παρουσία της Αστυνομίας, θα ανοιχθεί το διαμέρισμα και το γραφείο, προκειμένου να καταγραφούν όσα βρίσκονται εκεί. Μπορείτε να είστε και εσείς εκεί παρών για να παραλάβετε τυχόν προσωπικά σας αντικείμενα.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 28 Ιανουαρίου 2026

Η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου να εμπλέξει και την Αστυνομία στην παράδοση των κλειδιών της Μητρόπολης αποτελεί την κορύφωση της αντιπαράθεσης που ξεκίνησε μεν με τις κατηγορίες κατά Τυχικού, συνεχίστηκε με την έρευνα εναντίον του, την καταδίκη του σε έκπτωση από την Ιερά Σύνοδο, την καταχώρηση εκκλήτου (εφέσεως) από τον ίδιο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ομόφωνη επισφράγιση της απόφασης από το Φανάρι και τώρα την καταχώρηση νέου εκκλήτου από τον κ. Τυχικό κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον θέσει σε αργία.

Βεβαίως, παράλληλα με αυτά, μέλη της Ιεράς Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου περιλαμβανομένου, ενοχλήθηκαν και από το γεγονός ότι ο κ. Τυχικός προσέφυγε ενώπιον της Δικαιοσύνης με απώτερο στόχο να ανατρέψει τον απόφαση με την οποία τέθηκε σε αργία.