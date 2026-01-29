Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκαν εκ νέου οι έξι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση παραπέμφθηκε για ακρόαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού στις 24 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο διακόπηκε, καθώς ο δικηγόρος του 51χρονου κατηγορουμένου ζήτησε όπως τροποποιηθούν οι περιοριστικοί όροι, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωσή τους. Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του αιτήματος στις 1:30 το μεσημέρι.

Σύντομη διαδικασία στο Κακουργιοδικείο

Η αρχική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού ήταν σύντομη, καθώς, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, είχαν παραπεμφθεί δύο υποθέσεις. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης, ανέφερε στο Δικαστήριο ότι, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει το Σύνταγμα στον Γενικό Εισαγγελέα και βάσει των προνοιών της Ποινικής Δικονομίας, ζήτησε την αναστολή των υποθέσεων.

Το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι πρόκειται για πρώτη εμφάνιση για σήμερα και ότι η ποινική δίωξη διακόπτεται, με τους κατηγορούμενους να απαλλάσσονται των κατηγοριών.

Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε διπλανή αίθουσα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα δεν μπορούν να εκδικαστούν ενώπιόν του και, ως εκ τούτου, παρέπεμψε την υπόθεση για απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο θα συνεδριάσει στις 24 Μαρτίου 2026, στις 9:00 το πρωί.

Από την πλευρά του, ο δημόσιος κατήγορος, Αλέξης Μανώλη, ζήτησε την κράτηση των κατηγορουμένων 1, 2, 4, 5 και 6, στηρίζοντας το αίτημα στη σοβαρότητα των αδικημάτων, στον κίνδυνο φυγοδικίας και στη διάπραξη άλλων αδικημάτων. Για τον πρώτο κατηγορούμενο, τον 30χρονο Χ.Σ., ανέφερε επιπλέον και τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων.

Σε ό,τι αφορά τον 51χρονο κατηγορούμενο, ανέφερε ότι υφίσταται απόφαση του Εφετείου, βάσει της οποίας ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, με τους οποίους συμφωνεί και η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παράδοση των προσωπικών του εγγράφων, η τοποθέτησή του στον κατάλογο προσώπων στα οποία απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, η υποχρέωση υπογραφής δύο φορές ημερησίως σε Αστυνομικό Σταθμό, η κατάθεση χρηματικής εγγύησης ύψους €10.000 και εγγύηση €100.000 με έναν αξιόχρεο εγγυητή. Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον τελευταίο όρο και παρέμεινε υπό κράτηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται συνολικά 17 κατηγορίες που βαραίνουν τους κατηγορούμενους και αφορούν, μεταξύ άλλων, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο). Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.

Οι έξι κατηγορούμενοι, ο 30χρονος Χ.Σ., ο 30χρονος κατάδικος Ν.Σ., ο 51χρονος Ν.Κ., ο 31χρονος Γ.Σ. και οι δύο 28χρονοι Ι.Ζ. και Α.Ζ., εκπροσωπούνταν από τους δικηγόρους Δημήτρη Τσολακίδη, Κώστα Σιαήλη, Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, Βίκτωρα Ακάμα, Αλέξανδρο Κληρίδη και Γιώργο Λοΐζου.

Κατά τη διαδικασία, ο δημόσιος κατήγορος αναφέρθηκε στα γεγονότα της υπόθεσης, όπως αυτά έγιναν γνωστά κατά τις προηγούμενες διαδικασίες προσωποκράτησης και προφυλάκισης. Ο κ. Μανώλη αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στον ρόλο του κάθε κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς και στα σημαντικά τεκμήρια που εντοπίστηκαν, τα οποία συνδέουν επιστημονικά και με άλλους τρόπους τους κατηγορούμενους με την υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα κράτησης των κατηγορουμένων, ο μόνος που έφερε ένσταση ήταν ο δικηγόρος του 51χρονου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, αναφέροντας ότι ο πελάτης του δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τον όρο της εγγύησης των €100.000 και εισηγήθηκε όπως κατατεθεί χρηματικό ποσό ύψους €50.000.

Οι υπόλοιποι δικηγόροι επιφύλαξαν το δικαίωμά τους να τοποθετηθούν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να δώσει απόφαση επί του αιτήματος αλλαγής των όρων στις 1:30 το μεσημέρι, διατάσσοντας όπως όλοι οι κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τότε.