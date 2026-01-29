Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα (29/1) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι ο 51χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από το Εφετείο, το οποίο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σχετικά με την κράτησή του, τελικά παρέμεινε στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς δεν εκπλήρωσε τους όρους που του επιβλήθηκαν και αφορούσαν καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €10.000 και €100.000 με αξιόχρεο εγγυητή. Για τη σημερινή διαδικασία έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο ασφαλείας στον χώρο του Κακουργιοδικείου, όπου έχουν λάβει θέση ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η αίθουσα του Κακουργιοδικείου ελέγχθηκε πριν από την είσοδο των κατηγορουμένων, ενώ αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στην αίθουσα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα παρουσιαστούν εκ νέου για την καταχώρηση της υπόθεσης και την παραπομπή της στο Κακουργιοδικείο με ενιαίο κατηγορητήριο.

Όπως ανέφερε σε χθεσινό του ρεπορτάζ το philenews, λόγω των δύο διαφορετικών κατηγορητηρίων και των ξεχωριστών διαδικασιών παραπομπής, οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν αρχικά στο Κακουργιοδικείο σε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Θα ακολουθήσει αναστολή των διαδικασιών και οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι, υπό αστυνομική επιτήρηση εντός του δικαστικού χώρου.

Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν σε διπλανή αίθουσα του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου η υπόθεση θα επανακαταχωρηθεί και θα παραπεμφθεί εκ νέου στο Κακουργιοδικείο, αυτή τη φορά με ενιαίο κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει όλους τους κατηγορούμενους.

Η δολοφονία του επιχειρηματία διαπράχθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από την κατοικία του θύματος. Ο Σταύρος Δημοσθένους έπεσε νεκρός από πυρά μπροστά στα μάτια του παιδιού του, που επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημά του, γεγονός που προκάλεσε έντονο συγκλονισμό.