Πρόταση νόμου με την οποία, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται ανώτατο όριο στις εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ενώ δεν θα διορίζεται πρόεδρος η εκάστοτε σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Νίκος Γεωργίου και Κωστής Ευσταθίου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε να θεσπιστούν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες για ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των εργασιών αυτού.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

(α) Ο Φορέας θα δύναται να αποδέχεται ιδιωτικές χρηματικές εισφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι το συνολικό ποσό εισφορών ετησίως από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €50.000.

(β) Ως πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, αντί να είναι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(γ) Ο Φορέας θα τηρεί μητρώο σε σχέση τους πόρους του, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των δωρητών, το ύψος του καταβληθέντος ποσού και η ημερομηνία καταβολής του.

(δ) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα θα πρέπει να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του κατάλογο σε σχέση με τους πόρους του Ειδικού Ταμείου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των δωρητών κατά το τρέχον έτος που κατέβαλαν στο εν λόγω ταμείο ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα €500, καθώς και το συνολικό καταβληθέν υπό εκάστου φυσικού ή νομικού προσώπου ποσό αφού πρώτα εξασφαλιστεί εγγράφως η ρητή συγκατάθεση του δωρητή ως προς τη δημοσιοποίηση.

(ε) Σε περίπτωση που ο δωρητής ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δώσει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεσή του για δημοσιοποίηση του ονόματός του, του ποσού και της ημερομηνίας της καταβολής τότε ο Φορέας δεν θα αποδέχεται την εισφορά.