Την κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης προωθεί πρόταση νόμου που κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Την πρόταση συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Η πρόταση νόμου έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων από το πολύκροτο βίντεο της «Emily Thompson» για φερόμενο μηχανισμό διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εν λόγω πρόταση προνοεί την κατάργηση του «Φορέα» και τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Προβλέπεται επίσης μια μεταβατική περίοδος τριών μηνών κατά την οποία η Διαχειριστική Επιτροπή θα περιοριστεί αποκλειστικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι δυσπραγούντων φοιτητών και δεν θα ασκεί καμία άλλη αρμοδιότητα, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυση του «Φορέα». Σημειώνεται ότι για να μπορέσει το ΙΚΥΚ να αναλάβει και αυτό τον ρόλο θα πρέπει να αποκτήσει «βραχίωνα» που να καλύπτει και τη δυνατότητα στήριξης στους ευάλωτους.

Η πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταθέσει πρόταση νόμου για κατάργηση του «Φορέα» ήταν γνωστή. Αυτό που ωστόσο προκαλεί εντύπωση είναι ότι την εισήγηση συνυπογράφει και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, την ώρα που το κόμμα του ετοιμάζεται να καταθέσει διαφορετική πρόταση για το μέλλον του ταμείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ζήτημα της επόμενης μέρας για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης προβλημάτισε έντονα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ. Παρά το γεγονός ότι και άλλοι, μαζί με τον Κυριάκο Χατζηγιάννη, υποστήριζαν αρχικά την πλήρη κατάργηση του ταμείου, εν τέλει επικράτησε η άποψη για κατάθεση πρότασης νόμου που θα διατηρεί την ύπαρξη του αλλά με ουσιαστικές ρυθμίσεις στο όνομα της διαφάνειας. Η κίνηση του κ. Χατζηγιάννη αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία και δεν αντιπροσωπεύει τη θέση του κόμματος του.

Η πρόταση νόμου που θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα από πλευράς ΔΗΣΥ θα προνοεί τις εξής αλλαγές:

Κατάργησή του ρόλου της εκάστοτε συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προεδρία του «Φορέα»

Καθορισμός ανώτατου ορίου εισφορών

Δημοσίευση των στοιχείων του δωρητή για εισφορές άνω των 500 ευρώ. Σε περίπτωση μη αποδοχής δημοσίευσης στοιχείων, η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Χατζηγιάννης ήταν συνεισηγητής στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου από το 2024 για αποκάλυψη των δωρητών σε εισφορές άνω των 5.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον ανέπεμψε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο τον έκρινε ως αντισυνταγματικό.

Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο δεν συζητήθηκε τελικά το κεφάλαιο «Φορέας» και προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα φαίνεται να παραμένουν ανοικτά ως προς το μέλλον του.