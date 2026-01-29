Για τα συνολικά 14 προϊοντα, μεταξύ των οποίων εργαλεία, κοσμήματα, ενδύματα και παιγνίδια που εντοπίστηκαν στην αγορά των κρατών της ΕΕ, τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ενημερώνει με ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Τμήμα καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν, κάποιο από τα 14 προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Τα προϊόντα αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX).

Στην ανακοίνωση του Τμήματος παρατίθεται ο ακόλουθος κατάλογος:

Μπαταρία (power bank), επωνυμίας «Powerbank» και κωδικό MW-20230120. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Στα πλαστικά μέρη του προϊόντος περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) καθώς και Χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCPs). Ο DBP είναι τοξική για την αναπαραγωγή ουσία και οι SCCPs είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι.

Μαλακά παιχνίδια, επωνυμίας «BIGTOYS» με κωδικό 587B. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σετ εργαλείων, επωνυμίας «XL Tools» και κωδικό 291-XL0440131. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και στα πλαστικά του μέρη, περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα, επωνυμίας «ML Little sister» και κωδικό 6369. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβενίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) Εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Πένσα σφικτήρων, επωνυμίας «XL Tools» και κωδικό 291-XL044042. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και στα πλαστικά του μέρη, περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σακάκι, επωνυμίας «Anorak» με κωδικό RKN153 PID-00002641. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας. Περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο υπερφθοροκαρβοξυλικά οξέα μακράς αλυσίδας (PFCA C9-C14) και υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS). Οι ουσίες αυτές είναι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs).

Προβολέας, επωνυμίας «BLOW». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Στα πλαστικά μέρη του to προϊόν περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) καθώς και Χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCPs). Ο DEHP και ο DBP είναι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και οι SCCPs είναι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs).

Φακός, επωνυμίας «Power Style» και κωδικό 73282391. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Στα πλαστικά μέρη του προϊόντος περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCPs). Ο DEHP είναι τοξική για την αναπαραγωγή ουσία και οι SCCPs είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι.

Βορικό οξύ, επωνυμίας «VITATEKA». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας. Η ουσία αυτή απαγορεύεται να πωλείται σε καταναλωτές.

Κόσμημα σώματος με κωδικό BYYSJ10059. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά, εντοπίσθηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου, η οποία είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Αρουριοκτόνο, επωνυμίας «Raticide 70» με κωδικό 6192401700277. Το προϊόν είναι Τυνησιακής κατασκευής και εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση και την ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο.

Σακάκι, επωνυμίας «Shein» με κωδικό EXPLOREWE. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας. Περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο υπερφθοροκαρβοξυλικά οξέα μακράς αλυσίδας (PFCA C9-C14) και υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS). Οι ουσίες αυτές είναι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs).

Σακάκι, επωνυμίας «Zosee» με κωδικό VNY243564. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας. Περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο υπερφθοροκαρβοξυλικά οξέα μακράς αλυσίδας (PFCA C9-C14) και υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS). Οι ουσίες αυτές είναι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs).

Σκουλαρίκια, επωνυμίας «Clover Jewellery Set» με κωδικό L469. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίσθηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου, η οποία είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

ΚΥΠΕ