Μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σήμερα 29/01, έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας σε εμπορικό όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λάρνακας, στο ύψος της Κοφίνου.

Το όχημα ανακόπηκε για τροχαίες παραβάσεις και κατά τον έλεγχο του αποθηκευτικού του χώρου εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν μεγάλες ποσότητες καπνού για ναργιλέ και για στριφτό τσιγάρο. Οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες σημάνσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, γεγονός που κατέδειξε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα προϊόντα.

Στο σημείο κλήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίοι ανέλαβαν την καταμέτρηση και την κατάσχεση των καπνικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 12 συσκευασίες του ενός κιλού και 24 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 18 κιλών, καθώς και 120 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων καπνού για στριφτό τσιγάρο, συνολικού βάρους έξι κιλών.

Η Τουρκοκύπρια οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών προϊόντων. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημά της για εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ποσού €6.500, καθώς και επιπλέον €500 για την απόδοση του οχήματος.