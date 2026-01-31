Δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, οι φορείς της Λάρνακας, οι οποίοι ζήτησαν χθες από τον υπουργό Μεταφορών επίσπευση των διαδικασιών, καθώς και γραπτά χρονοδιαγράμματα. Σε μια προσπάθεια δε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό που προκάλεσε αναβρασμό στη Λάρνακα, ο δήμαρχος Λάρνακας ζήτησε απαντήσεις για την πρόταση αναβίωσης του έργου της Prosperity Group, μετόχου της τέως αναδόχου Kition Ocean Holdings.

«Το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από τον υπουργό είναι τη θέση της κυβέρνησης για μια πρόταση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και συζητείται έντονα στην πόλη. Έχουμε πει ότι το συντομότερο πρέπει να έχουμε τη ξεκάθαρη θέση του υπουργείου για το αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση και ως πόλη θα εκφράσουμε τις απόψεις μας όταν θα έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας», ανέφερε ο Ανδρέας Βύρας.

Σημείωσε, ακόμη, πως «μετά τον τερματισμό της συμφωνίας, το πρώτο πράγμα που είπαμε στον υπουργό είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί στα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτουμε. Από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα έχουμε καθυστερήσεις και για τη μελέτη (του Υπερταμείου) και για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (για Ναυτικό Όμιλο) και πρέπει από τώρα και στο εξής να είμαστε πιο τυπικοί σε αυτή τη διαδικασία».

Ο υπουργός Μεταφορών επαναβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για εκτέλεση τριών έργων περίπου €30 εκατ., πριν τις αποφάσεις για τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας. Το πρώτο έργο, όπως είπε, που αφορά σε εκβάθυνση της μαρίνας ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα.

Σ’ ό,τι αφορά στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, που παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, ο υπουργός Μεταφορών άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσουν αμέσως οι διαδικασίες, παράλληλα με το Σημείωμα Έργου και τη Μελέτη Βιωσιμότητας.

Εντός της επόμενης εβδομάδας, εν τω μεταξύ, θα σταλεί η μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο υποδομών. «Στη συνέχεια εμείς θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον δήμαρχο και στο ΕΒΕ Λάρνακας ότι θα επανέλθουμε άμεσα με σαφή χρονοδιαγράμματα, τόσο για την παρουσίαση και διαβούλευση της μελέτης, αλλά και όσον αφορά στα επόμενα βήματα για την προκήρυξη της προσφοράς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε όλα τα έργα», σημείωσε ο κ. Βαφεάδης, προσθέτοντας πως αυτό το έργο είναι ύψιστης σημασίας για την κυβέρνηση. «Θέλουμε να προχωρήσουμε, συμμεριζόμαστε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να φέρουμε αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου, εξέφρασε εμπιστοσύνη στο υπουργείο Μεταφορών και απηύθυνε έκκληση ώστε να ξεκινήσουν τα έργα στη Λάρνακα.

«Θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ούτως ώστε τα παιδιά της Λάρνακας να μένουν, να εργάζονται και να προσφέρουν στη Λάρνακα και να μην αναγκάζονται να δουλεύουν σε άλλες πόλεις και άλλες χώρες», επέδειξε.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε ο ΔΗΣΥ εκφράζοντας προβληματισμό για τις εξελίξεις και κάλεσε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να αξιολογήσει τις προτάσεις για επανεκκίνηση του έργου, ώστε, όπως υποστήριξε, «να προχωρήσει μια καθοριστικής σημασίας ανάπτυξη για τη Λάρνακα και την ευρύτερη οικονομία της Κύπρου».