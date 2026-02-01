Ως Υπουργείο Παιδείας βιώνουμε και έλεγχο στα βιβλία και την απόρριψη συγκεκριμένων βιβλίων καθώς και την απόρριψη εκπαιδευτικών από το κατοχικό καθεστώς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας πως “αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί φυσικά γιατί επηρεάζει το απρόσκοπτο δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση”.

Κληθείσα να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας μας με πληροφορίες σχετικά με τα συμπεράσματα έρευνας της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Καρπασία, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά στα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο στο Ριζοκάρπασο, στα κατεχόμενα.

Στο δημοσίευμα του “Φ” αναφέρεται πως η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε έρευνά της και ετοίμασε έκθεση με τίτλο «Εγκλωβισμένοι μαθητές στην Κύπρο». Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συνθήκες και οι καθημερινές δυσκολίες, ως συνέπεια της τουρκικής κατοχής, αποτελούν αντικείμενο έρευνας υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και γενικότερα ενός ευρωπαϊκού θεσμού και με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, θα ζητηθεί και θα επιδιωχθεί επιτόπια αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου, σημειώνεται.

Ακόμη αναφέρεται πως το θέμα “γίνεται γνωστό μετά από αίτημα του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου”.

Στις δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κ. Μιχαηλίδη είπε πως πριν δυο περίπου χρόνια πραγματοποιήθηκε και δική της επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, “όπου μαζί με τους Ευρωβουλευτές μας και τη στήριξή τους παρουσιάσαμε το όλο θέμα και εκεί είχαμε διαπιστώσει τον προβληματισμό τους γιατί πρόκειται για μία πτυχή του κυπριακού προβλήματος, η οποία ήταν αθέατη για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά βλέπουμε, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, να έχει προχωρήσει σε έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία όντως καταγράφονται τα προβλήματα ελλιπούς πρόσβασης στο δικαίωμα της εκπαίδευσης για αυτά τα 50 σχεδόν παιδιά», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ακόμη πως αυτό είναι ένα θέμα που τέθηκε και παλιότερα αλλά και κατά την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. “Συνεπώς, είναι ένα θέμα στο οποίο και εμείς θέλουμε ιδιαίτερα να προχωρήσει και το Ευρωκοινοβούλιο στην επίσκεψη που επιδιώκει να κάνει, αλλά και να δοθεί έμφαση σε αυτή την αθέατη όπως είπα πλευρά και την αθέατη πτυχή του κυπριακού προβλήματος, η οποία επηρεάζει τα παιδιά μας, που ζουν και εκπαιδεύονται στα κατεχόμενα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θεωρεί πως θα δούμε αλλαγή στάσης μετά την έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι τώρα βλέπουμε να ενδιαφέρεται πια η Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα, κάτι που αναβαθμίζει την πολιτική σημασία του θέματος, “και μας δίνει την ευκαιρία να γίνει γνωστό ευρύτερα, έτσι ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά στο τέλος της ημέρας να έχουν πραγματικά την εκπαίδευση που τους αξίζει»

Σε ερώτηση αν το θέμα αυτό θα αναδειχθεί και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «αξιοποιούμε όλες τις δυνατές ευκαιρίες που μας δίνονται για την προώθηση τέτοιων θεμάτων».

«Εμείς προτιθέμεθα να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως είπα και εγώ προσωπικά είχα μεταβεί και παρουσίασα αρχικά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο παλαιότερα, και τώρα, όμως, έχουμε όλα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για να στηρίξουμε όλη αυτήν την προσπάθεια προς όφελος των παιδιών», κατέληξε.

ΚΥΠΕ