Άδοξο τέλος είχε τελικά η αποψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, αφού δεν σημειώθηκε απαρτία για την πραγματοποίηση της.

Οι εξελίξεις και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από το πρόσωπο του Δημάρχου Πάφου, άρχισαν να αφήνουν το αποτύπωμα τους και στη λειτουργία του Δήμου Πάφου. Σύνοδος της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε συγκαλέσει ο Φαίδωνας Φαίδωνος για απόψε άρχισε ουσιαστικά με σχεδόν μισή από την 25μελή σύνθεση του.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ, που αποτελείται από τέσσερα μέλη, η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ, που έχει δύο μέλη, ένας εκ των δύο μελών της δημοτικής ομάδας της ΔΗΠΑ, ο δημοτικός σύμβουλος του ΕΛΑΜ και ο δημοτικός σύμβουλος του Συνδυασμού Ανθρώπινη Πόλη δεν παρέστησαν καθόλου στη συνεδρία.

Οι μη μετέχοντες στη διαδικασία με επιστολή που απέστειλαν το απόγευμα προς τον Δήμαρχο καθιστούν σαφές ότι εκτιμούν πως τα όσα συμβαίνουν γύρω από το πρόσωπο του Δημάρχου Πάφου, έστω και χωρίς επισημοποίηση αποφάσεων από τα κρατικά θεσμικά όργανα, καθιστούν άκαιρη την παρουσία και συμμετοχή του στις εργασίες του σώματος.

Στην συνεδρία παρέστησαν αρχικά ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου, η οκταμελής δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ, η τετραμελής ομάδα του ΑΚΕΛ και ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρία της Πάφου.

Η συνεδρία είχε ξεκινήσει στις 6.30 μμ υπό την ιδιότητα του σώματος ως Συμβούλιο Προσφορών, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κανονική εργασία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τετραμελής δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ με την έναρξη της κανονικής συνεδρίας επέδωσε στον Δήμαρχο δική της επιστολή καλώντας τον να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία. Στην άρνηση του Δημάρχου να το πράξει, αποχώρησε από τη συνεδρία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον απαρτία και να λήξει πριν καν ουσιαστικά αρχίσει.