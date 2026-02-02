Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη παρουσίαση της κυπριακής συμμετοχής στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τραγούδι με τίτλο «JALLA», που ερμηνεύει η Αντιγόνη, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΡΙΚ1, στις 20:00.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δελτίου, στις 21:00, το «JALLA» θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, καθώς και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας rik.cy. Παράλληλα, το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε όλες τις νόμιμες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Τη σύνθεση και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Δημήτρης Νικολάου.