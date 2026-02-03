Σε σχέση με τα όσα αναφέρονται και καταγράφονται δημόσια ως προς την εξέταση, από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, του πορίσματος της ποινικής ανακρίτριας που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα για να συνδράμει τις έρευνες της Αστυνομίας για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκαθαρίζει τα εξής:

«Η Νομική Υπηρεσία, υπεύθυνα ενεργώντας, δεν συζητά δημόσια υποθέσεις οι οποίες ευρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση ή αξιολόγηση. Αυτή είναι πάγια πρακτική της Νομικής Υπηρεσίας και αποσκοπεί στην προστασία της ποινικής διαδικασίας. Όταν υπάρχει κατάληξη είτε καταχωρούνται ποινικές υποθέσεις είτε, αν αποφασιστεί το αντίθετο σε υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, εκδίδεται ανακοίνωση αιτιολογώντας την απόφαση. Η αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας της, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τελικές αποφάσεις σύντομα.

Στο μεταξύ, θεωρώ ότι η όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ποινικών ανακρίσεων θα έπρεπε να αποφεύγεται».