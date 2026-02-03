Σύντομα αναμένονται εξελίξεις με την υπόθεση της ποινικής έρευνας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαιρικών αγώνων και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα.

Αυτό προκύπτει από επίσημη θέση που εξασφάλισε χθες ο «Φ» από τη Νομική Υπηρεσία, στον απόηχο της συνέντευξης που παραχώρησε η ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια, Αλεξάνδρα Λυκούργου στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη («Πολίτης») και δημοσιεύτηκε προχθές Κυριακή.

Αρμόδιος αξιωματούχος της Νομικής Υπηρεσίας στον οποίο ο «Φ» υπέβαλε ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης με αφορμή το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης, μάς ανέφερε τα ακόλουθα: «Πρόκειται για μια πολύπλοκη υπόθεση που αφορά ένα σοβαρό θέμα. Κι ως τέτοια τυγχάνει του ανάλογου χειρισμού από τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας. Η αξιολόγηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Λόγω της υφής της υπόθεσης, μόλις υπάρξει κατάληξη θα γίνει η ανάλογη ενημέρωση του κοινού, μέσω επίσημης τοποθέτησης».Να σημειωθεί ότι στις 2 Δεκεμβρίου αρμόδια πηγή από τη Νομική Υπηρεσία που είχε μιλήσει στον «Φ» είχε αναφέρει ότι επίκειται καθορισμός συνάντησης για την υπόθεση.

Έντονος απόηχος

Πάντως, το θέμα για τον φάκελο της υπόθεσης κυριάρχησε χθες στην επικαιρότητα. Κι αυτό με αφορμή τη συνέντευξη της κ. Λυκούργου στον «Πολίτη» και τα εγειρόμενα ζητήματα. Η γνωστή νομικός που διετέλεσε Ανώτερη Επαρχιακός Δικαστής, στην συνέντευξή της στη συνάδελφο Κατερίνα Ηλιάδη, αλλά και σε σειρά χθεσινών τοποθετήσεών της σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μίλησε ξεκάθαρα για μαρτυρία που δικαιολογεί τουλάχιστον την καταχώρηση κατηγορητηρίου.Καθίσταται σαφές ότι η ίδια έκρινε πως παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του έργου της και ήθελε να απαντήσει σε αναφορές που την αφήνουν εκτεθειμένη προσωπικά.

Διαδόσεις για κενά…

Είναι ενδεικτικό το ακόλουθο απόσπασμα από τις τοποθετήσεις της στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, που παρουσιάζει η συνάδελφος Στέλλα Σάββα: «Κάποιοι μου έχουν μεταφέρει κιόλας ότι διαδίδεται ότι η έρευνά μου δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι η έρευνά μου δεν οδήγησε πουθενά ή ότι έχει κενά. Αυτό που θέλω να πω και το είπα με τη συνέντευξή μου είναι ότι από πλευράς μου έχω ερευνήσει την υπόθεση με τη βοήθεια τεσσάρων εξαίρετων αστυνομικών Έχω εντοπίσει τα αδικήματα, έχω εντοπίσει τα πρόσωπα. Εάν υπάρχουν διαφορετικές νομικές αναλύσεις για τα συστατικά στοιχεία των συγκεκριμένων αδικημάτων ή για την επάρκεια της μαρτυρίας αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει η Νομική Υπηρεσία».

Συνεχείς συνεννοήσεις

Ζητήματα εγείρονται κι από τις πληροφορίες του «Φ» σε σχέση με την πορεία της έρευνας, αλλά και ευρήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτής. Πιο συγκεκριμένα, διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίας μας αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια που γινόταν η διερεύνηση υπό την καθοδήγηση της κ. Λυκούργου, έγινε μεγάλος αριθμός συναντήσεων μεταξύ όσων έκαναν την έρευνα και της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας.Σ΄ αυτές τις συναντήσεις ο αριθμός των οποίων πλησιάζει διψήφιο νούμερο, συμμετείχε και σχετικά μεγάλος αριθμός νομικών. Απ΄ αυτό το στοιχείο προκύπτει ότι από τη στιγμή που δίδονταν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για την εξέλιξη της έρευνας, δεν υπάρχει λόγος το αποτέλεσμά της να μην οδηγεί σε αποφάσεις εν ευθέτω χρόνο.

12ετής εκκρεμότητα –

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και το χρονικό πλαίσιο της έρευνας:

>> Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού που διερεύνησε αρχικά το θέμα, διαβίβασε το πόρισμά της στο Γενικό Εισαγγελέα στις 10/10/2023.

>> Στις 3/11/2023 ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε την κ. Αλεξάνδρα Λυκούργου ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια.

>> Η τελευταία παρέδωσε το ενδιάμεσο πόρισμα της στις 16η Δεκεμβρίου του 2024.

>> Στις 12 Μαΐου του 2025 η κ. Λυκούργου παρέδωσε το πόρισμά της μαζί με το ανακριτικό υλικό (20 box files). >> Στις 4 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», πραγματοποιήθηκε συνάντηση της κ. Λυκούργου στη Νομική Υπηρεσία, όπου ξεκαθαρίστηκε το θέμα των ανακριτικών καταθέσεων. Όπως εξήγησε χθες η κ. Λυκούργου η ίδια θεωρούσε ότι οι ανακριτικές καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα δεν ήταν απαραίτητες, αλλά ζήτησε να λάβει σχετικές οδηγίες.>> Την 1η Ιουλίου, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πάντως, λήφθηκε ανακριτική κατάθεση από τον κ. Κούμα. Κατέθεσαν τουλάχιστον ακόμη δυο διοικητικοί λειτουργοί της ΚΟΠ.>> Τυπικά η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου του 2025, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε προχθές η κ. Λυκούργου στον «Πολίτη».>> Το θέμα του ενδεχόμενου ασυμβίβαστου σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα τέθηκε το 2014. Ο γράφων άρχισε να το διερευνά με αφορμή αναφορά σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018 αποκάλυψε τη διπλή ιδιότητα που είχε ο κ. Κούμας, στη βάση εγγράφων (17/9/2018, ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι 4 εταιρείες Κούµα σε Σεϋχέλλες-BVI και οι συναλλαγές εκατοµµυρίων µε τη CytaVision). Ενόσω ήταν αξιωματούχος της ΚΟΠ, πωλούσε στην CytaVision τηλεοπτικά δικαιώματα ξένων πρωταθλημάτων μέσω τεσσάρων εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες στις Παρθένες Νήσους και στις Σεϋχέλλες. Πώλησε, επίσης, στη CytaVision παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου και του ΑΠΟΕΛ, τη στιγμή που ήταν παράγοντας της ΚΟΠ. Είχαμε αποκαλύψει τα πιο πάνω στη βάση τιμολογίων των εταιρειών συμφερόντων του με τη CYTA.

Οι άλλες έρευνες

Το πόρισμα της έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ερευνώντες λειτουργοί ήταν οι Ηλίας Στεφάνου και Ευθύμιος Θ. Ευθυμίου) που παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2023 και αποτέλεσε τη βάση της μετέπειτα ποινικής έρευνας, αποκαλύψαμε στον «Φ» (28/9/2023). Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι ερευνώντες λειτουργοί κατέληξαν σε τριπλό ασυμβίβαστο. Η ποινική έρευνα, όπως πληροφορούμαστε, στη βάση του πορίσματος της Επιτροπής, πραγματεύτηκε τις ακόλουθες παραμέτρους: > Τις τέσσερις εταιρείες του Γιώργου Κούµα στις Σεϋχέλλες και στις Παρθένες Νήσους. > Καταθέσεις από τρεις συγκεκριµένους ποδοσφαιρικούς παράγοντες ότι διαµοίραζε σε συλλόγους χρήµατα του ΚΟΠ TV (σύµβαση µε CytaVision) κατά το δοκούν µε τρόπο που ενδεχοµένως να χειραγωγείτο το πρωτάθληµα.> Μαρτυρίες ότι η ΚΟΠ στη σύµβαση µε την CytaVision (ΚΟΠ TV) έθεσε όρο προκειµένου να ορίζει η Οµοσπονδία τους σχολιαστές αγώνων.> Μαρτυρία που φέρει την εταιρεία ABC BC BROADCASTING CORPORATION LTD που κέρδισε από την ΚΟΠ το συμβόλαιο για να κάνει παραγωγή των αγώνων οµάδων που συµµετέχουν στην ΚΟΠ TV, να είναι συµφερόντων του πρόεδρου της Οµοσπονδίας, Γιώργου Κούµα.Προηγήθηκαν δυο ακόμη έρευνες. Μιας της Αστυνομίας που είχε ολοκληρωθεί το 2020 και μια από την Επιτροπή που δεν προχώρησε ποτέ εις βάθος.

Τριανταφυλλίδης: «Δεν έχει δικαίωμα τώρα να δικάζει» – Τοποθετήσεις από τον νομικό εκπρόσωπο του Γιώργου Κούμα

Ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης που μαζί με τον κ. Ορφανίδη εκπροσωπούν τον Γιώργο Κούμα εξέφρασε χθες τις θέσεις του με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Αλεξάνδρας Λυκούργου. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις χθεσινές τοποθετήσεις του στο OMEGA: «Η κ. Λυκούργου είχε διατελέσει μια εξαίρετη Δικαστής ωσότου έχει δώσει παραίτηση για δικούς της λόγους. Δυστυχώς, δεν έχει δικαίωμα τώρα να δικάζει. Και εκείνο που τώρα κάμνει με το να λέει για διαμαρτυρίες, για συμπεράσματα κτλ. είναι σαν να πήγε πίσω στην έδρα και να δικάζει. Εάν η Γενική Εισαγγελία, που είναι και η μοναδική αρμόδια αποφασίσει να πάρει οποιονδήποτε στο Δικαστήριο και εμένα και τον κ. Ορφανίδη που μας ενδιαφέρει ο κ. Κούμας, θα αντιμετωπίσουμε εκεί με τον ορθό νομικό τρόπο εκείνα τα οποία ενδεχομένως θέλουν να του καταλογίσουν. Τολμώ να πω: ‘ευχαριστούμε την κ. Λυκούργου διότι έχει κάνει την υπεράσπιση για νομικούς λόγους πολύ πιο εύκολη’». Ο κ. Τριανταφυλλίδης είπε πως θα αποστείλει επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Προφανώς θα θέσει θέμα επηρεασμού των δικαιωμάτων του πελάτη του.Με αφορμή την κυριακάτικη συνέντευξη της κ. Λυκούργου, αλλά και τις χθεσινές τοποθετήσεις της, στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης τέθηκε και το ανέλεγκτο της ΚΟΠ, που είχε εντοπίσει και η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού.Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, σχολιάζοντας το ζήτημα στον «Φ», αλλά και σε τοποθετήσεις του σε άλλα ΜΜΕ, απέρριψε κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι τα οικονομικά της Ομοσπονδίας ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό γραφείο. Εξάλλου, σε χθεσινή παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιώννης Ιωάννου, είπε πως ο Οργανισμός ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΠ.