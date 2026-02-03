Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, απέσυρε την καταγγελία του εναντίον της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως Annie Alexui, αποστέλλοντας επιστολή στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με δηλώσεις του βουλευτή στον REPORTER, μετέβη πριν από μερικές ημέρες στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου για να αποσύρει την καταγγελία που υπέβαλε το περασμένο καλοκαίρι κατά της Annie Alexui.

Όπως ενημερώθηκε, για να αποσυρθεί η καταγγελία θα πρέπει να ζητήσει την συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα, λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι Αρχές εναντίον της. Γι’ αυτό το λόγο, είπε, απέστειλε επιστολή στη Νομική Υπηρεσία με την οποία ζητά την απόσυρση της καταγγελίας του.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο απέσυρε το παράπονό του, ο κ. Πάζαρος είπε ότι η απόφασή του βασίζεται στο ότι « δεν πρόκειται για κάποιο εγκληματία. Απεναντίας, σύμφωνα με τα όσα η ίδια αναφέρει σε αναρτήσεις της, είναι θύμα εγκλημάτων που πιστεύω πως πρέπει να εξεταστούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Πιστεύω πως επιβάλλεται από το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του να δοθεί στην Ιωάννα η ευκαιρία να μιλήσει, να καταθέσει ό,τι στοιχεία ή τεκμήρια έχει για τον οποιοδήποτε».

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον της Annie Alexui εκδόθηκαν 13 εντάλματα σύλληψης από την κυπριακή Αστυνομία αλλά και ευρωπαϊκά μετά από καταγγελίες -κυρίως- βουλευτών, αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, στους οποίους αναφερόταν κατά καιρούς ονομαστικά σε σχέση με διάφορες υποθέσεις, αλλά και πολίτες.

Mεταξύ αυτών που προέβησαν σε καταγγελία εναντίον της περιλαμβάνονται βουλευτές, ένας εκ των οποίων ο Χαράλαμπος Πάζαρος του ΔΗΣΥ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον της 43χρονης από την Πάφο, καταγγελίες έχουν υποβάλει μεταξύ άλλων ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Νίκος Τσαππής, ο νυν βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ο βοηθός αρχηγός Προστασίας Συνόρων, Μιχάλης Κατσουνωτός, ο αξιωματικός, Κ. Κλεάνθους, ένας ακόμη λοχίας που υπηρετεί στην Πάφο και ο γνωστός στη Λάρνακα, Λάζαρος Φιλίππου, στον οποίο αναφέρεται συχνά σε αναρτήσεις της.