Ένα μέτρο που θα έβαζε φρένο στις αυξημένες ταχύτητες των οδηγών στους αυτοκινητόδρομους και είχε τεθεί στο τραπέζι προ 15ετίας, τώρα φαίνεται να προωθείται σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα τροχαία και δη τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

Πρόκειται για την τοποθέτηση καμερών στην αρχή και στο τέλος των αυτοκινητόδρομων που συνδέουν τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και οι οποίες θα υπολογίζουν τη μέση ταχύτητα των οδηγών, ώστε αν διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, να καταγγέλλονται. Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται ευρέως στο εξωτερικό και έχει φέρει μειώσεις στις πολύ μεγάλες ταχύτητες σε δρόμους που ενώνουν τις πόλεις και κυρίως σε αυτούς που καταγράφονται ταχύτητες πίστας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Τροχαίας, Χάρη Ευριπίδου, το σύστημα αυτό εργάζεται με τον υπολογισμό της ταχύτητας στη διανυόμενη απόσταση. Από την ώρα που ένας οδηγός εισέλθει σε έναν αυτοκινητόδρομο θα καταγράφεται από την κάμερα. Αν για παράδειγμα με την υπολογιζόμενη επιτρεπτή ταχύτητα χρειάζεται μια συγκεκριμένη ώρα για να φτάσει στην αρχή της άλλης πόλης και η κάμερα στην είσοδό της καταγράφει ότι έφτασε νωρίτερα, τότε θα του εκδίδεται εξώδικο. Σήμερα το κανονικό όριο ταχύτητας σε όλους τους αυτοκινητόδρομους είναι τα 100χλμ, ωστόσο σιωπηρά επιτρέπεται κάποιος οδηγός να κινηθεί μέχρι και τα 120χλμ. Στη βάση αυτής της ταχύτητας θα μετριέται ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός και αν φτάσει νωρίτερα θα εκλαμβάνεται ότι υπερέβη το επιτρεπτό όριο και θα καταγγέλλεται. Σημειώνεται ότι αν κάποιος υπερβεί τα 120χλμ και καταγγελθεί, τότε το εξώδικο μετρά από τα 100χλμ.

Η Τροχαία εκτιμά ότι μαζί με τα άλλα μέτρα που προωθούνται με τις κάμερες θα μειωθούν οι θάνατοι στους δρόμους. Όπως έγραψε χθες ο «Φ», προωθείται η τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε οι κινητές κάμερες με τις απαραίτητες αλλαγές του λογισμικού συστήματος, να καταγράφουν τους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους με κινητό στο χέρι ή χωρίς ζώνη ασφάλειας. Οι απώλειες ζωών βάσει των δύο αυτών αιτιών, δηλαδή της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση και της μη χρήσης ζώνης, είναι μεγάλες κάθε χρόνο, αφού πέραν του 1/3 των νεκρών ετησίως, οφείλονται σε αυτές τις κακές συνήθειες.

Όσον αφορά στο μέτρο της άμεσης αφαίρεσης της άδειας οδήγησης από άτομα που εντοπίζονται θετικά στο άλκοτεστ, ο κ. Ευριπίδου εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται από όσους έχουν υπερβεί το όριο σε ποσοστό το οποίο η παράβαση δεν λύνεται εξωδικαστικά και έχουν διαπράξει το αδίκημα δύο φορές εντός δώδεκα μηνών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σήμερα το επιτρεπτό όριο αλκοόλης είναι τα 21μg (μικρογραμμάρια) ανά 100ml αίματος/εκπνοής. Αν κάποιος εντοπιστεί μέχρι και 70μg τότε δεν στέλνεται δικαστήριο, αλλά ρυθμίζεται εξωδίκως, ανάλογα και με το ποσοστό. Από τα 71μg και άνω τότε ο οδηγός θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση που ένας οδηγός αρνείται να δώσει δείγμα αναπνοής, τότε η υπόθεση διαβιβάζεται στο δικαστήριο το οποίο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο και βαθμούς ποινής. Για νέους οδηγούς το όριο είναι 9μg και από εκεί και πάνω η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο ενώ ο παραβάτης θα στερείται αυτόματα και της άδειας οδήγησής του.