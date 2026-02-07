Συννεφιά, λιγοστές βροχές και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αναμένονται στη διάρκεια της μέρας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη μέχρι και την Κυριακή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται τις πρωινές ώρες και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ τις νυχτερινές ώρες τοπικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.