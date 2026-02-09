Απέρριψε τις ενστάσεις της υπεράσπισης για απόρριψη της υπόθεσης της κλοπής των εγγράφων από τις Κεντρικές Φυλακές το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, βρίσκοντας αιτιολογημένο το αίτημα της κατηγορούσας αρχής για αναβολή.

Αυτό αποφασίστηκε προ ολίγου με την υπόθεση να ορίζεται εκ νέου στις 10 Μαρτίου ή ώρα 9πμ. Σημειώνεται ότι οι οκτώ κατηγορούμενοι δεν έχουν απαντήσει ακόμα στις κατηγορίες αφού ήγειραν ένσταση γιατί δεν τους παρέθεσαν όλο το μαρτυρικό υλικό.

Οι συνήγοροί τους ζήτησαν να εκδοθεί διάταγμα που να υποχρεώνει την κατηγορούσα αρχή να τους παραθέσει τα έγγραφα. Οι τρεις δικαστές ανέφεραν ομόφωνα ότι ο νόμος δεν επιτρέπει τη διακοπή διαδικασίας λόγω μη παράδοσης μαρτυρίας αλλά για κατάχρηση εξουσίας.

Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, δεν τέθηκαν στοιχεία αναφορικά με το ζήτημα για κατάχρηση εξουσίας που να δικαιολογούν την απόρριψη της υπόθεσης. Όσον αφορά το αίτημα για την έκδοση διατάγματος που να υποχρεώνει την κατηγορούσα αρχή να αποκαλύψει όλη τη μαρτυρία, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτό δεν είναι απόλυτο και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Διαπιστώνει το Κακουργιοδικείο ότι δεν προκύπτει άρνηση της κατηγορούσας αρχής για να παραδώσει τα έγγραφα αλλά ζητεί χρόνο για να διευκρινιστεί ποια έγγραφα θα δοθούν. Οι τρεις δικαστές δεν βλέπουν ότι η αναβολή προκαλεί βλάβη στους κατηγορούμενους και έτσι ενέκρινε το αίτημα για αναβολή, ορίζοντας την 10η Μαρτίου η ώρα 9πμ για συνέχιση της ακρόασης. Μέχρι τότε θα ετοιμαστεί έκθεση του Γραφείου Ευημερίας για τρεις δεσμοφύλακες που ζήτησαν νομική αρωγή.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής εξέφρασε την πρόθεση να παραδώσει τα χιλιάδες έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, πλην των 2.500 διαβαθμισμένων για τα οποία θα γίνει αξιολόγηση. Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο, για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια όπως χάρτες των Φυλακών και ηχογραφήσεις συνομιλιών δικηγόρου πελάτη, θα εξεταστεί η πιθανότητα να δοθεί περιορισμένη πρόσβαση.

Σύμφωνα με την ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας κ. Άννα Ματθαίου, η κατηγορούσα αρχή θα δώσει στην υπεράσπιση έγγραφο με το θέμα των διαβαθμισμένων εγγράφων και περίληψη. Εκεί που δεν προκύπτουν θέματα ασφάλειας, θα δοθεί πρόσβαση επιθεώρησή τους. Δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία, ανέφερε, ώστε να διέλθει τα έγγραφα και να αποφασιστεί σε ποια να μην δοθεί πρόσβαση.

Η θέση της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση απέρριψε τη θέση αυτή αναφέροντας ότι πρέπει να δοθούν όλα τα έγγραφα και να κρίνει ποια είναι τα εμπιστευτικά. Ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, τόνισε ότι το περιεχόμενο των εγγράφων δεν καλύπτει τον όρο απόρρητα, όπως τα σχέδια των φυλακών και άλλα.

Από πλευράς του, ο συνήγορος της Αθηνάς Δημητρίου, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε ότι πρέπει να δοθούν όλα τα έγγραφα, κάλεσε το Δικαστήριο να εξετάσει αν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ορθή και ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή της περαιτέρω διαδικασίας μέχρι να αποφασιστεί τι θα πράξει η κατηγορούσα αρχή. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται οι οκτώ κατηγορούμενοι και η αστυνομία να ασχολείται με το αν θα δώσει τα έγγραφα, κατέληξε.

Η δικηγόρος του αρχιδεσμοφύλακα στην οικία του οποίου βρέθηκαν τα έγγραφα, ανέφερε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται προσωπικά έγγραφα του πελάτη της και πως πρέπει να δοθούν όλα τα έγγραφα στην υπεράσπιση.

Ο συνήγορος των τριών γυναικών δεσμοφυλάκων Αλέξανδρος Κληρίδης ανέφερε ότι τώρα έρχονται και λένε ότι θα επεξεργαστούν τα έγγραφα και υποστήριξε ότι είναι πρόωρη καταχώρηση της υπόθεσης. Υπέβαλε την εισήγηση να δοθεί αναστολή και στο μέλλον να επανέλθουν με νέο κατηγορητήριο. Τίθεται θέμα δίκαιης δίκης, κατέληξε.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής απαντώντας στις θέσεις της υπεράσπισης ανέφερε ότι δεν έχει αρνηθεί πρόσβαση σε τεκμήρια αλλά ότι ζητούμε χρόνο να δούμε τα διαβαθμισμένα ώστε να μην θίγονται θέματα ασφάλειας της Δημοκρατίας. Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στο ελάχιστο. Στα τεκμήρια έχουν εντοπιστεί συνομιλίες δικηγόρου-πελάτη που η κατοχή τους είναι ποινικό αδίκημα. Μεταξύ εγγράφων είναι ιατρικές βεβαιώσεις κρατουμένων που συνιστά ιδιωτική ζωή.

Περεταίρω η κ. Ματθαίου αναφέρθηκε στην έννοια των άκρως απόρρητων και απόρρητων ή εμπιστευτικών εγγράφων, η πρόθεση μας είναι να επανελεγχθούν και να δοθεί πρόσβαση. Η διαρροή τέτοιων πληροφοριών συνιστά ποινικό αδίκημα, όπως και η διαρροή προσωπικών δεδομένων. Σήμερα, η κατηγορούσα αρχή δεν αρνείται την πρόσβαση σε κανένα έγγραφο. Αν περιοριστεί η πρόσβαση τότε το Δικαστήριο θα μπορεί να τα επιθεωρήσει και να κρίνει ανάλογα.

Όσον αφορά στη θέση για διακοπή της διαδικασίας που έθεσε ο δικηγόρος της κ. Δημητρίου, η κ. Ματθαίου ανέφερε ότι δεν τέθηκε οτιδήποτε που να αφορά στη δίκαιη δίκη. Θέση της κατηγορούσας αρχής είναι να δώσει όλα τα έγγραφα που δεν είναι διαβαθμισμένα και για όσα είναι να τα περιορίσουμε στο ελάχιστο.