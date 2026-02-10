Αντιμέτωπα με αρκετές δυσκολίες δηλώνουν ότι είναι τα ειδικά σχολεία, τα οποία παρέθεσαν προβλήματα και αιτήματα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, πρόσφατα. Ανάμεσα σε αυτά, και η Σχολή Τυφλών, η διευθύντρια της οποίας έθιξε εκ νέου ένα άκρως σημαντικό ζήτημα: Την απουσία κλινικού ψυχολόγου από τη Σχολή.

Σύμφωνα με την Λάγια Εγγλεζάκη – Καρπασίτη, «δεν γίνεται να μην έχουμε στη Σχολή Τυφλών κλινικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό για την στήριξη που χρειάζονται μαθητές». Όπως εξήγησε η διευθύντρια της Σχολής, υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την όρασή τους σε μεγαλύτερες ηλικίες, «στα 15, στα 20, στα 60 τους χρόνια» -όπως χαρακτηριστικά δήλωσε- και οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένη στήριξη από ειδικούς επιστήμονες.

Το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή ξανά στο παρελθόν, όπου και πάλι η διευθύντρια της Σχολής Τυφλών έθιξε το συγκεκριμένο ζήτημα. Το γεγονός ότι τόσο η Σχολή Τυφλών, όσο και η Σχολή Κωφών, έχουν την «ιδιαιτερότητα» να μην απευθύνονται μόνο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες, προϋποθέτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών και δη, στήριξης. Κι αυτό διότι, συνάνθρωποί μας τυγχάνει να χάσουν την ακοή ή την όρασή τους σε μεγαλύτερη ηλικία, επομένως χρειάζονται τη στήριξη των υπηρεσιών των σχολών αυτών, ούτως ώστε να βοηθηθούν στη διαχείριση της νέας τους πραγματικότητας αλλά και να εκπαιδευτούν κατάλληλα, καθώς θα χρειαστεί να αναπτύξουν κάποιες άλλες δεξιότητες για την καθημερινότητα και τις ανάγκες τους.