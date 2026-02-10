Σηκώνει τα μανίκια απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, στη διαφθορά και στα κυκλώματα εκβιασμών, ο υπουργός Δικαιοσύνης, θέτοντας ως προσωπικό του στόχο την πάταξή τους. Ο Κώστας Φυτιρής στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης αναφέρθηκε στη δήμευση των περιουσιών του οργανωμένου εγκλήματος, στη λειτουργία εντός Μαρτίου του κυπριακού FBI, στη δημιουργία νέων εκσυγχρονισμένων Κεντρικών Φυλακών, στη δημιουργία Ακτοφυλακής και άλλες δράσεις. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η ασφάλεια απευθύνοντας τη δέσμευση πως «αν υπάρχουν σάπια μήλα, θα τα αποβάλουμε».

«Η χώρα έχει ανάγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών», υπογράμμισε ο κ. Φυτιρής. «Είμαστε αφοσιωμένοι και εγώ προσωπικά είμαι αφοσιωμένος στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας τους νόμους. Αν υπάρχουν σάπια μήλα, θέλουμε να τα αποβάλουμε και θα το κάνουμε. Θέλει υπομονή, θέλει σχεδίαση, θέλει προγραμματισμό. Αυτό είναι που ζητώ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφονται πολλά», όμως δεν σημαίνει ότι ευσταθούν ή ότι αυτό αρκεί για να μπορεί η Αστυνομία να συλλάβει κάποιον.

Η Αστυνομία, είπε, βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για επιχειρήσεις ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο. «Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε τεκμήρια, πρέπει να έχουμε αποδείξεις και έγγραφες μαρτυρίες».

Από πλευράς των Αρχών, σημείωσε ακόμη, χρειάζεται «μεθοδικότητα, εχεμύθεια και απόλυτη νομιμότητα». Πρακτικές, δηλαδή, αντίθετες από εκείνες που επιστρατεύει το οργανωμένο έγκλημα το οποίο λειτουργεί χωρίς κανόνες και εκμεταλλεύεται, παράνομα, κάθε τεχνολογική εξέλιξη. «Δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αν δεν έχουμε νόμο για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας», σημείωσε ο κ. Φυτιρής.

Οι πέντε πυλώνες του Υπουργείου

>> Εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας: Τεχνολογικά μέσα που σήμερα είναι σύγχρονα, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα εάν οι εγκληματίες εξοπλιστούν με νέα πιο σύγχρονα, επεσήμανε ο Υπουργός. «Για αυτό η Αστυνομία πρέπει να αναδιοργανώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς», τόνισε. Εξάλλου αναφέρθηκε και στο κυπριακό FBI, η δημιουργία του οποίου είπε βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. «Απομένει το κτήριο, το οποίο αναμένεται να βρεθεί εντός Μαρτίου, ώστε να αρχίσει τη λειτουργία του».

>> Δήμευση περιουσίων: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί θεσμική και ολοκληρωμένη δράση, είπε. «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει κρίσιμες νομοθεσίες, ενώ αναμένονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για να καλυφθούν θεσμικά κενά. Η νομοθεσία για τη δίωξη με μέτρα για ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται είναι σημαντικό όπλο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα».

>> Αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος: Η δημιουργία Κεντρικών Φυλακών που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, βρίσκονται στα σχέδια του Υπουργού, με ορίζονται υλοποίησης την πενταετία. Οι δομές αυτές, είπε, ενισχύουν την ασφάλεια, προστατεύουν το προσωπικό, αποτρέπουν τη δικτύωση του οργανωμένου εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, είπε ο Υπουργός, θα ετοιμαστούν νέες Κεντρικές Φυλακές εκτός του αστικού ιστού με δυνατότητα 1.250 θέσεων. «Θα είναι εκσυγχρονισμένο σε τεχνολογίες και υποδομές με στόχο τη μείωση της υποτροπής. Θα προσφέρει κλειστή φυλακή, ημιανοιχτή φυλακή και ανοιχτή φυλακή». Οι Κεντρικές Φυλακές θα κατασκευαστούν σε κρατική γη έκτασης 500.000 τ.μ. στην κεντρική Κύπρο.

>> Δημιουργία Ακτοφυλακής: Ένας άλλος σημαντικός τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι η θαλάσσια ασφάλεια και οι κρίσιμες παράκτιες υποδομές και ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, σημείωσε ο Υπουργός. «Για αυτό είναι αναγκαίο και θα προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό η δημιουργία Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών και η δημιουργία Ακτοφυλακής, ανεξάρτητης από την Αστυνομία, με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου όλου του θαλασσίου χώρου από την ακτογραμμή μέχρι το βάθος της ΑΟΖ», είπε. Πυρήνες της Ακτοφυλακής θα είναι η Λιμενική και η μοίρα ελικοπτέρων. Επίσης, θα υπάρχει συνεργασία και με την Αρχή Λιμένων και με τα πλωτά μέσα του Τμήματος Αλιείας του υπουργείου Γεωργίας.

>> Εκσυγχρονίζεται η Πυροσβεστική – Διασώθηκαν 2.352 άτομα: Το καλοκαίρι αναμένεται δύσκολο λόγω της κλιματικής αλλαγής και χρειάζεται έγκαιρη προετοιμασία μέσων και προσωπικού. Ο εκσυγχρονισμός της Πυροσβεστικής στηρίζεται σε πλάνο με εννιά δράσεις. Μεταξύ άλλων, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου υπάρχει η απόκτηση προμήθειας 21 πυροσβεστικών οχημάτων, η εγκατάσταση σε βιομηχανικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές 15 ηλεκτροπτικών συστημάτων αισθητήρων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών, η προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς drones και η αντικατάσταση πολυστρωματικών στόλων πυρόσβεσης νέου τύπου.

Ιδιαίτερα σημαντικοί και οι αριθμοί για την Πυροσβεστική, καθώς στη διάρκεια του 2025 διασώθηκαν 2.351 άτομα. Την ίδια χρονιά, καταγράφηκαν 7.154 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 3.585 ήταν αστικές και οι 3.569 στην ύπαιθρο. Οι ειδικές εξυπηρετήσεις ανήλθαν συνολικά σε 5.259, ενώ οι ψευδείς κλήσεις έφτασαν τις 988.

Annie Alexui: «Χρειάζονται μαρτυρίες και καταθέσεις»

Την πρόθεση να εξεταστούν οι καταγγελίες στις οποίες προβαίνει μέσω των βίντεο της η Annie Alexui με σκοπό την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, εξέφρασε ο κ. Φυτιρής. Ωστόσο, επισημαίνει, χρειάζονται μαρτυρίες και έγγραφες καταθέσεις για να μπορούν να δράσουν Αστυνομία και Εισαγγελία.

«Όλα τα βίντεο που γίνονται ανάρτηση, έχουν δύο οπτικές. Η μια είναι η ανθρώπινη πτυχή, το τι έχει περάσει, τα οποία αφηγείται η ίδια. Η άλλη, αφορά στις καταγγελίες που κάνει και για το οργανωμένο έγκλημα αλλά ακόμα και για το εσωτερικό της Αστυνομίας. Αυτό που πρέπει και γίνεται, είναι να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες και η Γενική Εισαγγελία με την Αστυνομία να προβούν στις έρευνες που πρέπει». Όμως, επισημαίνει, χωρίς μαρτυρίες και χωρίς έγγραφες καταθέσεις τα πράγματα θα είναι πάλι στον αέρα.

Απαντώντας για τα τεκμήρια που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία σε σχέση με τις καταγγελίες της Annie Alexui σημείωσε πως «είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες συλλήψεις και κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Το κράτος λειτουργεί με νόμους και κανόνες, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν κάποιες φορές. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες». Συνεπώς, σημείωσε πως πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες ή καταθέσεις που η Αστυνομία και η Εισαγγελία θα αποφασίσει αν δικαιολογούνται συλλήψεις.

«Πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα Ισραήλ για Αϊκούτ»

Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρήσει τη σύμβαση που υπέγραψε για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας για την υπόθεση Αϊκούτ.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο αίτημα του Ισραήλ για μεταφορά στη χώρα του καταδικασμένου με ποινή φυλάκισης πέντε ετών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ, τονίζοντας πως πρέπει να το αποδεχτεί και πως υπέγραψα 15 τέτοια αιτήματα για άλλες χώρες.

Αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Ισραήλ, συνέχισε, «είναι ότι αναγνωρίζει τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Το δεύτερο, είπε, είναι ότι «έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία η οποία ανανεώθηκε που συστήνει στους Ισραηλίτες να μην αγοράζουν περιουσίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες».

Εξάλλου, είπε, ο Σιμόν Αϊκούτ λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποφυλακιστεί στο μισό της ποινής. «Οπότε, μιλούμε τώρα για το αν θα μείνει στη φυλακή για άλλους 6-8 μήνες. Οπότε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το δημόσιο συμφέρον για έξι μήνες φυλακής».