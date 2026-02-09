Παγκύπρια κινητοποίηση για εξεύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών, προκειμένου να σωθεί παιδάκι 1,5 ετών, πραγματοποιείται μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, το παιδάκι χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση και το κοινό καλείται να εγγραφεί ως δότης και να δώσει δείγμα στα σημεία δειγματοληψίας που έχουν οριστεί.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής ως εθελοντής δότης είναι απλή και ανώδυνη, καθώς απαιτείται μόνο η λήψη δείγματος σάλιου.

Δότες μπορούν να γίνουν άτομα 18-45 ετών. Το δείγμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συμβατότητας και δεν συνεπάγεται καμία περαιτέρω δέσμευση σε αυτό το στάδιο.

Δείτε πιο κάτω τα σημεία δειγματοληψίας