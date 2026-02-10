Θέση υπέρ του ελέγχου κάθε καταγγελίας που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξέφρασε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχολιάζοντας το σημερινό πρωτοσέλιδο του «Φ» σχετικά με τον έλεγχο του Δήμου Πάφου από την Ελεγκτική Υπηρεσία, τόνισε ότι θα πρέπει να εξεταστεί κάθε καταγγελία που τίθεται ενώπιόν της και εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δημοτικές Αρχές της πόλης, μετά από την απομάκρυνση του δημάρχου, έχουν έρθει σε επαφή με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου ζητώντας του να ελέγξει όλα όσα έχουν τεθεί στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης κι αφορούν τον κύκλο των δραστηριοτήτων του Δήμου εδώ και περίπου μια δεκαετία.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Πολύ καλά κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία που θα ελέγξει κάθε καταγγελία που έρχεται ενώπιόν της για τον Δήμαρχο Πάφου και εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Αυτό άλλωστε είναι το καθήκον της.

Για σκοπούς διαφάνειας, να αναφέρω ότι το φθινόπωρο του 2023 διαβιβάσαμε στην Αστυνομία πολυσέλιδη επιστολή με ευρήματά μας για οικονομικής και διαχειριστικής φύσης θέματα μετά από καταγγελίες κατά του Δήμαρχου Πάφου. Απ’ ό,τι θυμάμαι, μέχρι τη στιγμή της απόλυσής μου τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν είχαμε ενημέρωση για την έκβαση των ερευνών.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2022, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε από Βουλευτή μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, εκδώσαμε ειδική έκθεση για τη διαδικασία παραχώρησης 19 τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών στον Δήμο Πάφου, τα οποία είχαν δημοσιευτεί ως διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2021. Η απάντηση του Δημάρχου Πάφου στις παρατηρήσεις μας είναι συνημμένη στην Έκθεση.