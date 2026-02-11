Πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα ξέσπασε τα ξημερώματα στη Λάρνακα, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η κλήση λήφθηκε στις 05:30, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε δέκα λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 05:40.

Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο, υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ από τη φωτιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε και το μπροστινό μέρος δεύτερου οχήματος που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.