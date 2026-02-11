Το Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον πρόωρο θάνατο της Χριστίνας Βασιλείου, λειτουργού στο Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, η οποία απεβίωσε την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου.

Η εκλιπούσα υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα μέσα από το ήθος, την εργατικότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της. Η συμβολή της ήταν ουσιαστική στη λειτουργία και την αποστολή του ΤΕΠΑΚ.

Η ηγεσία του Πανεπιστημίου εξέφρασε τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους της εκλιπούσας.