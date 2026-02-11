Κανονικά συνεχίζεται η εξέταση αιτήσεων φοιτητών από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Αυτό αναφέρει η Επιτροπή Διαχείρισης του σε επίσημη ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται ότι «δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας από την εν εξελίξει συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πιθανή τροποποίηση ή κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας».

Ακόμα, σημειώνεται ότι «η ολοκλήρωση των αιτήσεων θα διενεργηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, όπως και στην περυσινή χρονιά, και η καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους επιλέξιμους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω».