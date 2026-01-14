Γιατί να την πληρώσει ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης; Τι θα απογίνει χωρίς την Φιλίππα Καρσερά, που με τόσο ζήλο έτρεχε να τον ενισχύσει; Τι θα απογίνουν τώρα οι φοιτητές οι οποίοι επωφελούντο με υποτροφίες; Το 2024 βοηθήθηκαν 1.098 φοιτητές με συνολικό ποσό 1,8 εκατ. ευρώ. Γιατί να πληρώσουν αυτοί τα αλισβερίσια τα οποία αποκαλύπτει ένα βίντεο το οποίο κατασκευάστηκε για να πλήξει Προεδρικό και Κυπριακή Δημοκρατία; Μερικά από τα βασανιστικά ερωτήματα τα οποία απασχολούν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Δυστυχώς, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους όσους σήμερα με ειλικρίνεια ή με υποκρισία εκφράζουν θλίψη για το πλήγμα στον Φορέα, ότι προειδοποιούσαμε πριν από ένα χρόνο για τη σημερινή κατάληξη. Δεν το πράττουμε με χαιρεκακία. Ούτε από διάθεση να κοκορευτούμε για την ορθότητα της πρόβλεψής μας.

Θα το πράξουμε μόνο για να τονίσουμε πως όταν το θέμα άρχισε να απασχολεί την κοινή γνώμη εξαιτίας της πρότασης νόμου που είχαν καταθέσει βουλευτές του ΔΗΣΥ, η προειδοποίηση μας για το θλιβερό αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα ενώπιον μας, στηριζόταν σε μια εξέχουσας σημασίας αξία που λέγεται διαφάνεια.

Προειδοποιούσαμε ότι από την στιγμή κατά την οποία δεν επικρατεί απόλυτη διαφάνεια στους χορηγούς και τα ποσά που εισέφεραν, οι όποιες σκιές μπορεί να προκαλούντο, θα τον έπλητταν.

Προειδοποιούσαμε ότι η καχυποψία που είχε απλωθεί στην κοινωνία εξαιτίας του γκρίζου σκηνικού το οποίο προκλήθηκε από διαχρονικές αμαρτίες διαφόρων πολιτικών και κυβερνήσεων, κάποια στιγμή θα μπορούσε να βαρύνει και τον Φορέα για κάποιο λόγο. Επικαλεστήκαμε προς τούτο, το παράδειγμα επί διακυβερνήσεως Αναστασιάδη, όταν ο Σαουδάραβας φίλος του κατέθεσε χορηγία 500.000 ευρώ αλλά στην πορεία βρέθηκε με δεκάδες διαβατήρια.

Προειδοποιούσαμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην δημοσιοποιούνται όλες ανεξαιρέτως οι εισφορές από οποιονδήποτε και αν προέρχονται. Μάλιστα, είχαμε επικαλεσθεί συγκεκριμένα παραδείγματα στις ΗΠΑ, στην Βρετανία, στην Γερμανία, ακόμη και στην Ελλάδα.

Προειδοποιούσαμε τότε: Η Κύπρος δείχνει να προτιμά το πέπλο. Να φοβάται το φως. Να βάζει φραγμό στη λογοδοσία. Αυτό είναι αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή χώρα. Όσο συνεχίζουμε να κλείνουμε τα μάτια, η Κύπρος δεν μπορεί να λέγεται ώριμη δημοκρατία.

Η διαφάνεια δεν είναι μια απλή αξία. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε δίκαιης κοινωνίας. Είναι το φίλτρο που ξεχωρίζει την ευεργεσία από την εξαγορά. Είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Όποιος δεν έχει κάτι να κρύψει, δεν έχει κάτι να φοβηθεί.

Δυστυχώς, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν τότε οι προειδοποιήσεις μας αλλά δεχτήκαμε και πολλές επιθέσεις από κάποιους, που θεώρησαν ότι στοχεύαμε να πλήξουμε την Φιλίππα και τον Φορέα. Τόσο κοντόφθαλμοι ήσαν.

Ούτε καν πρόσεξαν ότι στις 10-12-24 αναζητούσαμε εναγωνίως τρόπο να σωθεί ο Φορέας. Επισημάναμε πως αν το κίνητρο όλων ήταν μόνο το συμφέρον των άπορων φοιτητών τότε έπρεπε να βάλουν τα σπαθιά στα θηκάρια και να έβρισκαν κοινή συνισταμένη. Ας εξαιρεθεί οικειοθελώς η σύζυγος του Προέδρου από τον Φορέα, είχαμε εισηγηθεί. Ας λειτουργήσει υπό μιαν επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν προσωπικότητες που επιθυμούν να προσφέρουν στο σπουδαίο σκοπό. Ας επιλέγει αυτές τις προσωπικότητες ο Πρόεδρος και ας εγκρίνονται από τη Βουλή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το έργο θα είναι θεάρεστο και με μηδενική καχυποψία.

Ούτε καν επιμέτρησαν σωστά μια δεύτερη εισήγηση ακριβώς την επόμενη ημέρα. Για να μην προκαλείται η όποια αντιπαράθεση ως προς το ενδεχόμενο να υπάρχει η παραμικρή πολιτική επιρροή επί του ΑΦΚΣ, μπορεί ο ρόλος του να καλυφθεί πλήρως από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αφού γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας για το πλήγμα που θα προκαλούσε η απουσία απόλυτης διαφάνειας δεν άργησαν να δικαιωθούν. Πρώτα ήρθε η προειδοποιητική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή τον περασμένο Απρίλιο. Υποδείκνυε μεταξύ άλλων ότι «η υφιστάμενη δομή λειτουργίας δεν παρέχει επαρκείς δικλίδες για τη θεσμική ακεραιότητα, λόγω της στενής σύνδεσης μεταξύ του Φορέα, των δωρητών και της εκτελεστικής εξουσίας».

Η εμφάνιση του περιβόητου βίντεο ήταν η χαριστική βολή. Όχι επειδή διεφάνη οικονομική κατάχρηση στον Φορέα. Κάθε άλλο. Ούτε επειδή αμφισβητήθηκε η εντιμότητα της κ. Καρσερά. Κάθε άλλο. Επειδή, απλώς, ήρθε να ενισχύσει την καχυποψία πολλών.

Σήμερα, μετά το πλήγμα, ο ίδιος ο Φορέας σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μέχρι τις τελικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως ταμίας του Φορέα, εισηγήθηκε την άμεση εφαρμογή της ρύθμισης που είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η ρύθμιση, που εισηγήθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, προβλέπει ότι για δωρεές άνω των €20.000 απαιτείται συγκατάθεση του δωρητή για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και του ποσού, διαφορετικά η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή».

Πολύ αργά όμως. Αν το Προεδρικό εισάκουε τις προ έτους προειδοποιήσεις, σήμερα δεν θα υπήρχε λόγος αποχώρησης της Φιλίππας Καρσερά. Ούτε λόγος κατάργησης του Φορέα. Κυρίως, δεν θα υπήρχε καμία ανησυχία ως προς το τι θα γίνει με τους 1.800 φοιτητές που υπέβαλαν φέτος αίτηση.

Ας γίνει τουλάχιστον το πάθημα μάθημα. Είναι καιρός να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τη διαφάνεια ως απειλή και να την αγκαλιάσουμε ως θεμέλιο της πολιτικής ηθικής. Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση. Είναι το κριτήριο που ξεχωρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες από τις πελατειακές. Είναι η μόνη καθαρή οδός.