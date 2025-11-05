Αντιδράσεις από κόμματα προκάλεσε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, του οποίου προεδρεύει η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο ΔΗΣΥ, σε ανακοίνωσή του, τονίζει την ανάγκη για έλεγχο, διαφάνεια και μηδενική ανοχή όπου διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό. Υπενθυμίζει παράλληλα ότι είναι με βάση «αυτή τη θέση αρχής που κατέθεσε πρόταση νόμου για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης».

Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αντί να προβληματιστεί, αντί να απολογηθεί, αντί να εισακούσει τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επέλεξε -ως καλός συνεχιστής των πρακτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού- να εξαπολύσει επίθεση εκφοβισμού στην Υπηρεσία».

Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα σε άλλα, στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει, ότι εταιρείες οι οποίες διαβουλεύονταν με το κράτος με σκοπό να αναλάβουν συμβόλαια έργων, την ίδια περίοδο κατέβαλαν και εισφορά στον Φορέα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, μία από τις εταιρείες αυτές ενώ διαβουλευόταν με το κράτος για συμβόλαιο πέραν των €10 εκατ. την ίδια περίοδο κατέβαλε εισφορά.

Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή: έλεγχος σε όλα, διαφάνεια παντού και μηδενική ανοχή όπου διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό.

Είναι με βάση αυτή τη θέση αρχής που ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε καταθέσει πρόταση νόμου για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Για να δημοσιοποιούνται οι εισφορές από ένα ποσό και άνω, όπως θεσπίσαμε και ισχύει για τα πολιτικά κόμματα.

Αυτή είναι η απαίτηση της κοινωνίας και όλων των πολιτών. Και σε αυτό θα επιμένουμε. Γιατί η διαφάνεια είναι μια ύψιστη αρχή που πρέπει όλοι να υπηρετούμε.

Η ανακοίνωση ΑΚΕΛ

Σκιές για ενδεχόμενη διαπλοκή και σύγκρουση συμφέροντος, αδιαφάνεια κι εγκρίσεις χορηγιών χωρίς τεκμηρίωση είναι ορισμένα από όσα προκύπτουν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον «Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί υπό την προεδρία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εντούτοις, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αντί να προβληματιστεί, αντί να απολογηθεί, αντί να εισακούσει τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επέλεξε -ως καλός συνεχιστής των πρακτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού- να εξαπολύσει επίθεση εκφοβισμού στην Υπηρεσία. Από όλα αυτά προκύπτουν τα εξής:

Πρώτον. Επαληθεύονται οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες του ΑΚΕΛ για τον αδιαφανή τρόπο που λειτουργεί ο «Φορέας». Όταν εταιρεία -εν μέσω διαβουλεύσεων με το κράτος για σύμβαση εκατομμυρίων- κάνει εισφορά 700 χιλιάδες ευρώ στον Φορέα, αναπόφευκτα εγείρονται ερωτήματα και υποψίες.

Δεύτερο. Καταδεικνύεται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια προσπαθεί να μην αποκαλυφθούν ποιοι εισφέρουν στον Φορέα και γιατί πριν μερικές μέρες έκανε και παρέμβαση προκειμένου να μην δημοσιευθεί αυτούσια η Έκθεση. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει προς την κυβέρνηση ότι οι καθαροί ουρανοί δεν φοβούνται τη διαφάνεια.

Τρίτο. Επιβεβαιώνεται η πάγια θέση μας ότι η στήριξη των φοιτητών μας που έχουν αυξημένες ανάγκες δεν μπορεί να επαφίεται στη φιλανθρωπία μεγαλοεπιχειρηματιών με το Προεδρικό σε ρόλο μεσάζοντα. Η θεσμοθετημένη κρατική φοιτητική μέριμνα, αντί να κουτσουρεύεται θα έπρεπε να ενισχυθεί ώστε να στηρίζει ολόπλευρα και επαρκώς τους φοιτητές ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και όχι να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο Προεδρικό.