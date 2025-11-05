Δε διαπιστώθηκε κανένα εύρημα από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, σχετικά με τους ισχυρισμούς για «ιδιάζουσα σχέση Προεδρικού και Εταιρειών», εξαιτίας των εισφορών στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ανέφερε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι του ΑΝΤ1, ο Γενικός Λογιστής και Ταμίας του Φορέα, Ανδρέας Αντωνιάδης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για εικασίες χωρίς καμία ελεγκτική μαρτυρία από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Ζητήσαμε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ακριβώς για το αν υπάρχει αυτή η ιδιάζουσα σχέση με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο του Φορέα», είπε ο κ. Αντωνιάδης συμπληρώνοντας ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση, δεν διαπιστώνεται εύρημά από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο περί ιδιάζουσας σχέσης. «Αυτό το ξεκαθαρίζει η Νομική γνωμάτευση», είπε ο κ. Αντωνιάδης.

Ο Γενικός Λογιστής, περιέγραψε ακολούθως τα φίλτρα που προβλέπονται ούτως ώστε να μην υπάρχει τίποτα μεμπτό, όσον αφορά τις εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Είπε αρχικά, ότι ασκείται έλεγχος σε επίπεδο διοίκησης που αφορά το Προεδρικό και ακολούθως, ο γενικός έλεγχος στο γενικό λογιστήριο. «Οποιαδήποτε πληρωμή θα πρέπει να εγκριθεί και από τις δύο πηγές πριν να καταλήξει στον λογαριασμό του δικαιούχου».

Η διαδικασία, για τις δωρεές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξής, γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικών καναλιών (είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας) ενώ υπάρχει εξαίρεση για κάποιες επιταγές που αφορούν τους Κύπριους ομογενείς στις ΗΠΑ.

Ασκείται παράλληλα ο αντίστοιχος έλεγχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τις ιδιωτικές τράπεζες, πριν καταλήξουν σε ειδικό κυβερνητικό λογαριασμό, που υπάρχει ανοικτός στην Κεντρική Τράπεζα για τους σκοπούς του φορέα.

Παράλληλα, γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης, δηλαδή ταυτοποιείται η πηγή η οποία πραγματοποιεί την δωρεά. «Αν είναι φυσικό πρόσωπο, μέσω διαδικτύου, αν είναι νομικό πρόσωπο, προχωρούμε με έλεγχο στο αρχείο του Ευφόρου Εταιρειών. Άρα εμείς τηρούμε μητρώο με όλους του δωρητές με το ποσό και την ημερομηνία που καταβάλουν τη δωρεά».

Ερωτηθείς, σχετικά με την συζήτηση, αν οι δωρητές ζητήσουν ανταλλάγματα σε μελλοντικό στάδιο από το Κράτος, μια ανησυχία που εξέφρασαν διάφορα κόμματα, ο Γενικός Λογιστής παρέπεμψε στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εκεί όπου αναφέρεται ότι δεν τεκμηριώνονται αιτιώδεις σχέσεις ή οποιοδήποτε όφελος ή αντιπαροχή, «η ίδια η Ελεγκτική Υπηρεσία προχώρησε σε αυτό το συμπέρασμα».

Σημείωσε επίσης, ότι δεν είναι πρωτοφανές οι δωρητές να έχουν σημαντικές δοσοληψίες με το Κράτος. «Εννοείται ότι οι μεγάλοι δωρητές, κατά πάσα πιθανότητα έχουν δοσοληψίες με το Κράτος» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης, ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί και η νομοθεσία, όπως και οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που δεν έχουν καμία σχέση με την επιτροπή διαχείρισης το Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. «Για να αλλάξει μια πολιτική του Κράτους, για παράδειγμα μια φορολογική πολιτική πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια η διασύνδεση των δύο».

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε ότι οι υπηρεσιακοί σε κάθε Υπουργείο το οποίο θα αναθέσει κάποιο έργο, εκτελούν τα καθήκοντα τους μέσα στο πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Αναφορικά με τον έλεγχο των αιτήσεων για παροχή βοήθειας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο Γενικός Λογιστής, εξήγησε ότι τα κριτήρια είναι δημόσια. «Η διαδικασία των αιτήσεων είναι ανοικτή, από τις 27 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Οποιοσδήποτε αιτητής μπορεί να δει τα κριτήρια και να δει αν είναι επιλέξιμος». Ακολούθως, υπηρεσιακή επιτροπή εξετάζει μια προς μια τις αιτήσεις και όταν καταλήξει τις υποβάλει ανώνυμα χωρίς να φαίνονται τα στοιχεία των αιτητών, ενώπιον της επιτροπής διαχείρισης, είτε για να εγκρίνει είτε για να απορρίψει τις αιτήσεις.

«Την τελευταία υπογραφή, την έχω εγώ ως Γενικός Λογιστής», είπε ο κ. Αντωνιάδης υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας επιλέξιμος αιτητής ο οποίος δεν έχει εγκριθεί «και ανάποδα» δηλαδή κάποιος μη επιλέξιμος ο οποίος να εγκρίθηκε. «Σε αυτό κατέληξε και το συμπέρασμα του ελέγχου συμμόρφωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Ερωτηθείς για την κατακόρυφη αύξηση των εσόδων που εισρέουν στα ταμεία του Φορέα τα τελευταία χρόνια, ο Γενικός Λογιστής, απάντησε ότι «όταν θεσπιζόταν ο Φορέας, σκόπος ήταν να τον περιβάλει το κύρος και η ασφάλεια που προσδίδει η εκάστοτε πρώτη κυρία ή κάποιο άλλο άτομο που θα διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά ναι αυτό το κύρος και η ασφάλεια τα προσδίδει η πρώτη Κυρία». Πρόσθεσε επίσης ότι οι διαδικασίες, η διαφάνεια, η λογοδοσία, ο αυτοματισμός και η ευελιξία που υπάρχει έχει προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους.