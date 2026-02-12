Νεκρή αρσενική ραμφοφάλαινα, μήκους περίπου πέντε μέτρων, εκβράστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην παραθαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Ακανθού.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, το θηλαστικό, το βάρος του οποίου εκτιμάται στον 1,5 τόνο, εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή. Για την απομάκρυνση και τη μεταφορά του ζώου κινητοποιήθηκαν ομάδες του κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής, που εδρεύει στο κατεχόμενο Βουνό.

Ο διευθυντής του κέντρου, Κεμάλ Μπασάτ, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώνεται σε ημερομηνία κοντινή με παρόμοιο συμβάν όταν πριν από 3 χρόνια εκβράστηκαν 13 ραμφοφάλαινες.

Όπως αναφέρθηκε, οι εργασίες για μετακίνηση του κήτους από το δύσβατο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, η φάλαινα αναμένεται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του κέντρου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Δείτε την εικόνα:

ΚΥΠΕ