Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 5 Φεβρουαρίου 2026, η προσφυγή των κοινοτήτων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδίου, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας, η οποία στρεφόταν εναντίον της πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού από την οικιστική περιοχή Δαλίου, σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού.

Της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου είχε προηγηθεί η εξέταση της έφεσης που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και άλλοι είχαν καταχωρίσει εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε η πολεοδομική άδεια που δόθηκε στη βάση του ότι, η Διοίκηση παρέλειψε να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις επηρεαζόμενες κοινότητες. Εξετάζοντας την υπόθεση, το Εφετείο, τον Ιανουάριο 2025, ανέτρεψε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου κρίνοντας ότι λανθασμένα το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Διοίκηση παρέλειψε να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Διοικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης που προβάλλοντο από τις προσφεύγουσες κοινότητες.

Στην πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Διοίκησης είναι καθόλα ορθή και νόμιμη, δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε νομική ή πραγματική πλάνη, ενώ είναι συμβατή με τις πρόνοιες της πολιτικής για τέτοιου είδους αναπτύξεις. Παράλληλα, το Δικαστήριο απέρριψε ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας και παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μη θεμελιωμένους.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Θεοδώρα Πιπερή-Χριστοδούλου και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Θάσος Χατζηλούκας.