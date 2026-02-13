Με ένα διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο, θα αποκτούν οι μαθητές δεξιότητες γύρω από την κυκλοφοριακή αγωγή: Με βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ασκήσεις με χρήση προσομοιωτή, ενώ ταυτόχρονα θα μπουν σε όλους τους ρόλους των χρηστών του οδικού δικτύου, ούτως ώστε να κατανοήσουν συμπεριφορές και συναισθήματα.

Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας του Γραφείου Επιθεώρησης Αγωγής Υγείας του υπουργείου Παιδείας με το Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσίας και το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Υγείας και ειδικότερα της θεματικής ενότητας της Κυκλοφοριακής Αγωγής, οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου θα εκπαιδευτούν στα πιο πάνω στον χώρο του Πανεπιστημίου Frederick.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα αναγνωρίσουν συναισθήματα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου, ανεξαρτήτως ρόλου (οδηγός, πεζός, ποδηλάτης, μοτοσικλετιστής, συνεπιβάτης).

Το πρόγραμμα στοχεύει:

>> Στην αναγνώριση συναισθημάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου.

>> Στην αναγνώριση και απόκτηση δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση στο οδικό δίκτυο.

>> Στην αναγνώριση λαθών σε σχέση με τη συναισθηματική κατάσταση των ατόμων και συσχέτισή της με τη χρήση του οδικού δικτύου.

>> Στην καλλιέργεια ορθής και ασφαλούς συμπεριφοράς κατά τη διακίνηση στο οδικό δίκτυο.

Όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος θα είναι κατά το δεύτερο τετράμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών θα είναι περίπου 1½ – 2 ώρες. Οι μαθητές θα οδηγούν στον προσομοιωτή, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες οδικής συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται συζήτηση γύρω από την ασφαλή μετακίνηση. Επίσης, πραγματοποιείται εργαστηριακή άσκηση με λειτουργό του εργαστηρίου και αρμόδιο αστυνομικό οδικής ασφάλειας, με έμφαση στη σωστή συμπεριφορά τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και ως χρήστες του οδικού δικτύου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

>> Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών, καθώς και προαγωγή αξιών όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

>> Η αναγνώριση της ισότητας στο δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια όλων των πολιτών.

>> Η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου.