Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουραγουάη και Παραγουάη) πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου έξω από το Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία, αγροτικές οργανώσεις και άλλοι φορείς, οι οποίες παρέδωσαν ψήφισμα για να δοθεί στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχο ψήφισμα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα δοθεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Στο ψήφισμα τους ζητούν την άμεση επανεξέταση της στάσης της ΕΕ και την υιοθέτηση δεσμευτικών μέτρων προστασίας εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχία για τη συμφωνία και τις «σοβαρές επιπτώσεις της στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων».

Αναφέρουν ότι το σύνθημα για μια αυτόνομη Ευρώπη δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την αύξηση της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή τροφίμων από τρίτες χώρες.

Επίσης λένε ότι στην ουσία η συμφωνία αυτή ευνοεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανικές χώρες που θα εξάγουν βιομηχανικά παράγωγα και προϊόντα τεχνολογίας σε βάρος της ευρωπαϊκής μικρομεσαίας οικογενειακής γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και σε βάρος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Στο ψήφισμα τους οι διαμαρτυρόμενοι αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί κάποιες «δικλείδες ασφαλείας» για τα Προϊόντα της Ονομασίας Προέλευσης, το χαλλούμι ΠΟΠ που είναι το κύριο εξαγωγικό αγροτικό προϊόν αλλά και ένα από τα τρία πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου δεν έχει συμπεριληφθεί στη Συμφωνία.

Σημειώνουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι ασφαλή όπως τα ευρωπαϊκά, λόγω χρήσης χημικών ουσιών που στην Ευρώπη απαγορεύονται.

Επιπλέον, αναφέρουν πως το επιχείρημα ότι θα ωφεληθούν οι καταναλωτές από τη μείωση των δασμών στα γεωργικά κτηνοτροφικά προϊόντα είναι «παραπλανητικό» για τους Κύπριους πολίτες αφού οι μεσάζοντες, οι υπεραγορές, τα μονοπώλια εμπορίας, θα επωφεληθούν εξ ολοκλήρου την κατάργηση των δασμών.

Το ψήφισμα συνυπογράφουν οι ΠΕΚ, EKA, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, ΝΕΔΗΠΑ, TERRA CYPRIA, ΠΕΟ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Σύνδεσμος Καταναλωτών, Ευρωαγροτικός, ACCEPT LGBTI CYPRUS, ΠΟΓΟ, ΚΟΣΠ, ΕΣΕΜ, Προοδευτική, ΕΔΟΝ, ΠΟΑ, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ΝΕΔΗΚ/ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Ίδρυμα LAONA, Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου και Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών.

Κατά την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, βουλευτές του ΑΚΕΛ και ο πρώην Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, οι αγροτικές οργανώσεις παρέδωσαν στους παρευρισκόμενους πλαστικές σακούλες οι οποίες περιείχαν μεταξύ άλλων αγγουράκια, ντομάτες, πατάτες και μελιτζάνες, ζητώντας επιτακτικά να τερματιστεί η συμφωνία ΕΕ – Mercosur.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου είπε ότι «θέλουμε ελεύθερο εμπόριο αλλά θέλουμε και συμφωνίες δημοκρατικά δομημένες» και πρόσθεσε ότι αυτή η συμφωνία υπέσκαψε το ίδιο το βέτο, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη τα εθνικά κοινοβούλια, τους αγρότες, την κοινωνία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου. Είπε ότι παραπέμπεται αυτή η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «για να δούμε αν είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και συνθήκες».

Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί η συμφωνία προσωρινά, αλλά «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Ο κ. Γεωργίου είπε ότι η ουσία της συμφωνίας αποτυπώνεται σε ένα σύνθημα που είναι «Cars for cows» και πρόσθεσε πως «αυτοί που θα επωφεληθούν είναι οι μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας που έχουν πολλά προβλήματά το τελευταίο διάστημα».

«Θα έρχονται προϊόντα τα οποία θα ψεκάζονται με φυτοφάρμακα, τα οποία εδώ και 50 χρόνια είναι απαγορευμένα στην Ευρώπη αλλά εξάγονται, στην Mercosur», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας «για την ανάγκη να πάει η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» και πρόσθεσε πως ο μόνος αγώνας που θα μπορέσει να ευοδωθεί και «να υποσκάψει αυτό το έκτρωμα της συμφωνίας της Mercosur είναι αυτό που κάνουμε τώρα, το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες».

Σε δηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ είπε ότι το ψήφισμα της Ολομέλειας της Βουλής ενάντια στη συμφωνία της Mercosur και η σημερινή κινητοποίηση αναδεικνύουν την ανάγκη «να συνεχίσουμε τους αγώνες μας, για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα στο τραπέζι μας, να έχουμε ισχυρή επισιτιστική ασφάλεια».

«Πράγματα τα οποία μέσα από αυτήν τη συμφωνία καταπατούνται, καταστρέφονται και δεν υπάρχει ούτε επισιτιστική ασφάλεια, ούτε ίσος ανταγωνισμός», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «είναι μια αθέμιτη πρακτική η οποία εφαρμόζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα» που είναι «τα συμφέροντα των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών της Γερμανίας» εξού και θέλουν να προχωρήσουν στην ενδιάμεση εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, όπως συμπλήρωσε.

Ο κ. Γαβριήλ είπε ότι «θα πρέπει να ακούσει τις κραυγές του κόσμου η φον ντερ Λάιεν και να μην προχωρήσει στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Εξάλλου, μιλώντας στην εκδήλωση, ο ΓΓ της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Χρίστος Παπαπέτρου εξέφρασε ανησυχία και παρέπεμψε στον «τρόπο που ανακαλύψαν για να περάσουν την συμφωνία».

Ανέφερε ότι τη συμφωνία την χώρισαν σε δύο μέρη, «κατάφεραν να καταργήσουν το βέτο και την πέρασαν με μια ειδική πλειοψηφία γιατί γνώριζαν ότι αρκετές χώρες θα αντιδράσουν» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία είναι «καθαρά συμφωνία διασφάλισης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, η οποία θυσιάζει τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τον αγροτικό κόσμο».

Η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι «αρνούμαστε να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς» και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει αποφασιστεί από τα κέντρα των Βρυξελλών είναι ακόμη μια επιβεβαίωση ότι τα συμφέροντα των πολυεθνικών μπαίνουν πάνω από τα συμφέροντα και την υγεία των εργαζομένων και του κόσμου».

Ανέφερε ότι η ΠΕΟ βρίσκεται εδώ για να συμπαρασταθεί στους αγρότες της Κύπρου γιατί γνωρίζει ότι «αν χάσουμε τον πρωτογενή τομέα χάνουμε μια από τις βασικές συνιστώσες της οικονομίας μας», ενώ χάνουν και οι εργαζόμενοι και έστειλε το μήνυμα όλοι μαζί να αντιπαλέψουν αυτές τις «αντιδημοκρατικές πολιτικές».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης Τάκης Χριστοδούλου είπε ότι με τη συμφωνία εφαρμόζεται το δόγμα (του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι) Κίσινγκερ που είναι «ελέγξετε την ενέργεια και ελέγχετε την ήπειρο, ελέγξετε την οικονομία και ελέγχεται την χώρα, ελέγξετε την τροφή και ελέγχεται τον άνθρωπο», προσθέτοντας ότι με την συμφωνία «οι πολυεθνικές θα ελέγξουν την διατροφή των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο κ. Χριστοδούλου διερωτήθηκε ποιος θα σταματήσει την αποκοπή δέντρων του Αμαζονίου, ο οποίος προσφέρει στο πλανήτη το 37% του οξυγόνου, για να κάνουν γεωργική γη μετά την αύξηση των καταναλωτών κατά 500 εκ. μέσω της συμφωνίας.

Εκπρόσωπος του Κινήματος Οικολόγων είπε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή ενάντια σε αυτή τη συμφωνία και «καλέσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία που ασκεί αυτή την στιγμή την Προεδρία της ΕΕ να μην προχωρήσει σε υπογραφή αυτής της συμφωνίας».

Ανέφερε ότι για το Κίνημα «η υγεία είναι πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών» και πρόσθεσε πως την στιγμή που η ΕΕ έθεσε τόσους περιορισμούς γιατί ήθελε να είναι πρωτοπόρα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για χάρη των εμπορικών της συμφερόντων «κάνει κάποιες εκπτώσεις που είναι εις βάρος της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος».

Ο ΓΓ του Ευρωαγροτικού Λάμπρος Αχιλλέως είπε ότι η Κύπρος συνταυτίστηκε με τις μεγάλες εξαγωγικές βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης που έκοψαν και έραψαν μια συμφωνία στα μέτρα τους και πρόσθεσε ότι με τη συμφωνία αυτή «θα κατακλυστεί η Κύπρος με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, με πολύ χαμηλού κόστους προϊόντα, και τότε θα είναι το τέλος της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου».

Ο ΓΓ του Παναγροτικού Τάσος Γιαπάνης εξέφρασε ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών και ιδιαίτερα για την υγεία των παιδιών, ενώ αναφέρθηκε στον αθέμιτο ανταγωνισμό που θα έχει ο Κύπριος αγρότης και απαίτησε δίκτυ προστασίας από την ΕΕ όσον αφορά αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Δεν μπορούμε να υπογράψουμε μια συμφωνία που έγινε ειδικά για τον αγροτικό τομέα αλλά δεν είμασταν μέρος του διαλόγου», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας είπε ότι υπερασπίζονται όλους αυτούς που έκτισαν την μεσογειακή διατροφή και πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση την ώρα που τασσόταν μαζί με την Γερμανία και τους υπολοίπους «έπρεπε να σκεφθεί και να στηρίξει αυτή την διατροφική συνήθεια που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας». Είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας για να πάρουμε ισχυρή ψήφο στο Ευρωκοινοβούλιο.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ανέφερε ότι σε ομόφωνη απόφαση της συντονιστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζεται η στήριξη σε αυτό τον αγώνα γιατί «πάνω από τα κέρδη και τα συμφέροντα οποιουδήποτε είναι το περιβάλλον και η υγεία των ανθρώπων» και πρόσθεσε πως η συμφωνία «προκαλεί ζημιά και στην υγεία και στο περιβάλλον».

Εκπρόσωπος της ΠΟΓΟ είπε ότι μεταφέρει την αγωνία πολλών γυναικών και αγροτισσών της Κύπρου και πρόσθεσε πως μας ενδιαφέρει το τι θα φτάνει στο σπίτι μας, να παραμείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο για να μπορέσει να έχει θέσεις εργασίας.

Εκπρόσωπος της ΕΔΟΝ είπε ότι η ΕΔΟΝ ενώνει τη φωνή της με το αγροτικό κίνημα και με όλη την κοινωνία ενάντια στη συμφωνία και πρόσθεσε ότι η Mercosur δεν είναι ελεύθερο εμπόριο, είναι ελεύθερη εκμετάλλευση και δεν ενώνει τους αγρότες αλλά τα μονοπώλια.

Εκπρόσωπος της ΝΕΔΗΚ/ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ανέφερε ότι η συμφωνία κρύβει πολλούς κινδύνους για τη νέα γενιά και πρόσθεσε ότι το ελεύθερο εμπόριο δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών.

Εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου είπε ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα συμφέροντα των αγροτών αλλά όλων των πολιτών, Κυπρίων και Ευρωπαίων και πρόσθεσε πως η Ευρώπη καταπατά τους νόμους που η ίδια κάνει.

Εκπρόσωπος της ACCEPT LGBTI CYPRUS είπε ότι η οργάνωση που παλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δίπλα στους αγρότες και πρόσθεσε ότι ζητούν από τον κάθε αγρότη να ριχτεί σε μια άνιση μάχη όπου το αποτέλεσμα είναι δεδομένο, ενώ ανέφερε ότι «όταν είμαστε ενωμένοι δεν θα χάσουμε».

Εκπρόσωπος των φίλων του Ακάμα είπε ότι υποστηρίζουν τους αγώνες, το περιβάλλον και ζητούν «προϊόντα που να μην είναι μολυσμένα από διάφορα χημικά».

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου Κύπρου αναφέρθηκε σε αγωνία του συνδέσμου και των ασθενών με λευχαιμία γιατί «αυτή η συμφωνία θα επιτρέπει να έρχονται προϊόντα από χώρες που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και άλλα φάρμακα αντίθετα με την υγεία του κυπριακού λαού».

