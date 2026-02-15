Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκος Ηλία, σε χθεσινές δηλώσεις του επιβεβαίωσε πλήρως το σαββατιάτικο δημοσίευμα του «Φ», το οποίο μεταξύ άλλων απεκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση για το κεφάλαιο της διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών στην Πάφο.

Σύμφωνα με αρμόδια ενημέρωση που είχαμε την Παρασκευή από το Υπουργείο και δημοσιεύσαμε στην έκδοση του Σαββάτου, «όλες οι συμβάσεις με τον Δήμο Πάφου, ελέγχονται από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών που βρίσκεται στην Πάφο για επιτόπιο έλεγχο».

Θυμίζουμε ότι η εφημερίδα μας έφερε στο φως της δημοσιότητας, μεταξύ άλλων, παρανομία που είχε γίνει με ακίνητο στην Πάφο και συγκεκριμένα στον Μούτταλλο, το οποίο υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη και παρά τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που απαγόρευαν κάτι τέτοιο.

Η εν λόγω παρανομία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματά μας, προέκυψε μετά από έρευνα της Αστυνομίας με τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Προηγήθηκε καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου τον Απρίλιο του 2022 με τέσσερις πτυχές, τις οποίες φέραμε στο φως, στη βάση νοκουμέντων. Πλέον, ο φάκελος με το ανακριτικό έργο είναι στη διάθεση του Γενικού Εισαγγελέα (13/1/26), ο οποίος και θα αποφασίσει για τις μετέπειτα ενέργειες.

Ερωτηθείς χθες από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάφο, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι «δεν είναι κάτι το ανακοινώσιμο στο στάδιο που η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Δημάρχου και δεν προσφέρεται οποιαδήποτε δήλωση που να αφορά λεπτομέρειες».

Ταυτόχρονα, ο κ. Ηλία, στις ίδιες τοποθετήσεις του στο ΚΥΠΕ, ανέφερε πως το Υπουργείο προχωρεί σε εκστρατεία δειγματοληπτικών ελέγχων συμβάσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών, όχι μόνο στην Επαρχία Πάφου αλλά και γενικότερα.

Εξήγησε ότι «γίνεται μια εκστρατεία όπου ελέγχονται και δειγματοληπτικά κάποιες συμβάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών προκειμένου να ενημερώσουν τον Κηδεμόνα για το εάν υπάρχει κάτι ή γινόταν κάτι το οποίο δεν ήταν στο πλαίσιο των κανονισμών».

Σημείωσε, ακόμη, ότι στο Υπουργείο καταβάλλεται «μια τεράστια προσπάθεια εξορθολογισμού γενικότερα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες παρεμβάσεις, έκανε λόγο για «τεράστια προσπάθεια και στην περιοχή του Μακένζυ», όπου κατά την έκφρασή του, «επιλύθηκε σειρά προβλημάτων και με τις μισθώσεις». Πρόσθεσε ότι «υπήρχαν κάποια μισθώματα, τα οποία ήταν πολύ χαμηλά και τα οποία έχουμε αναθεωρήσει».

Είπε ότι «σε εκείνο το πλαίσιο μπορεί να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και στην Πάφο», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «είχε γίνει και παλαιότερα μια διοικητική έρευνα για το θέμα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

Η αποκάλυψη

Με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του ο «Φ» την περασμένη Παρασκευή απεκάλυψε το περιεχόμενο του φάκελου της ποινικής διερεύνησης σε βάρος του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος και ανώτερου λειτουργού του Δήμου. Η έρευνα άρχισε τον άνοιξη του 2022 και είχε τέσσερις πτυχές. Μια απ΄ αυτές είχε να κάνει με τουρκοκυπριακή περιουσία στον Μούτταλο.

Η έρευνα Αστυνομίας και Ελεγκτικής έδειξε πως παρανόμως υπεκμισθώθηκε από τον Δήμο Πάφο σε ιδιώτη για δημιουργία καφεστιατορίου. Μάλιστα, από τα έγγραφα που έχουμε δει προκύπτει πως υπήρχαν γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που ανέφεραν ρητώς πως δεν μπορεί να υπεκμισθωθεί τουρκοκυπριακή περιουσία. Επιπλέον, το καφεστιατόριο δεν είχε πολεοδομικές και άλλες άδειες. Αυτό το εύρημα συμπεριλαμβάνεται στις αστυνομικές έρευνες.

Ο «Φ» γι΄ αυτή την περίπτωση έχει στην κατοχή του έγγραφα που είναι στη διάθεση της Νομικής Υπηρεσίας και στοιχειοθετούν την παρανομία.

Ο Φαίδωνος αρνήθηκε παρανομία

Εξάλλου, η εφημερίδα μας ζήτησε σχετικές τοποθετήσεις από τον εν αργία δήμαρχο την περασμένη Παρασκευή, που δημοσιεύτηκαν στη χθεσινή μας έκδοση. Ο κ. Φαίδωνος υποστήριξε όλα έγιναν νομότυπα σε συνεννόηση με τον Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

Υποβάλαμε στον κ. Φαίδωνος ότι σύμφωνα με το ανακριτικό έργο της υπόθεσης, προκύπτει πως παρανόμησε ο Κηδεμόνας και στη σύμβαση του για μίσθωση της επίμαχης περιουσίας στον Δήμο, παράτυπα αφαιρέθηκε από τον Κηδεμόνα ο όρος που του απαγόρευε την εκμίσθωση.

«Λάβαμε και τις δυο άδειες από τον κηδεμόνα. Τα έξοδα τα έκανε ο ιδιώτης για επέκταση της καφετέριας. Τα σχέδια με την επέκταση για να εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια υπεγράφησαν από τον κηδεμόνα» τόνισε.