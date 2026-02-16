Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.

Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Την Τετάρτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν το απόγευμα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.