Το Κόμμα για τα Ζώα καταγγέλλει την σοβαρή υπόθεση που αφορά πιθανή οργανωμένη αρπαγή γάτων, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές, παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί συγκεκριμένα στοιχεία από τις 25 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, ζητά άμεσες ανακριτικές ενέργειες και ελέγχους σε λιμάνια και αεροδρόμια, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα εκθέτει τη χώρα διεθνώς.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Εδώ και εβδομάδες, μετά από επίσημη καταγγελία πολίτη στις 25/01/2026, είναι γνωστά συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ονόματος και αστυνομικού σταθμού εμπλοκής. Παρ’ όλα αυτά, ενώ οι καταγγελίες πολλαπλασιάζονται και η ανησυχία της κοινωνίας εντείνεται, η μέχρι στιγμής διαχείριση της εξαιρετικά σοβαρής αυτής υπόθεσης παραμένει ανεπαρκής και χωρίς απτά αποτελέσματα από πλευράς αστυνομικών ερευνών.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, έπειτα από εις βάθος διερεύνηση, διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή οργανωμένη δράση που σχετίζεται με αρπαγή γάτων, είτε για εκμετάλλευση είτε για εξαγωγή τους στο εξωτερικό. Οι ενδείξεις αυτές δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε να υποβαθμιστούν.

Η θέση ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση επειδή τα ζώα δεν διαθέτουν μικροτσίπ είναι νομικά και ηθικά προβληματική. Ζώα που σιτίζονται, στειρώνονται και φροντίζονται συστηματικά από εθελοντές τελούν υπό σαφή ανθρώπινη ευθύνη και προστασία. Η απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης δεν αναιρεί την ύπαρξη κηδεμονίας ούτε την υποχρέωση διερεύνησης πιθανών αδικημάτων.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες, σε ουσιαστικές ανακριτικές ενέργειες για εντοπισμό της συγκεκριμένης γυναίκας, της οποίας τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά. Παράλληλα, καλούνται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διενεργήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους σε λιμάνια και αεροδρόμια για περιπτώσεις μαζικής εξαγωγής γάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει διαστάσεις που εκθέτουν τη χώρα διεθνώς.

Η Κύπρος οφείλει να αποδείξει ότι σέβεται τον πολιτισμό, τη νομιμότητα και την προστασία των ζώων. Διαφορετικά, ο χαρακτηρισμός «νησί της αγάπης» κινδυνεύει να αντικατασταθεί από μια εικόνα αδιαφορίας και ανοχής απέναντι στην κακοποίηση.