Σε κατάσταση εξοικονόμησης νερού εισέρχονται από αύριο τρεις επαρχίες της Κύπρου, καθώς η προγραμματισμένη συντήρηση στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή υδροδότηση μεγάλου μέρους του δικτύου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η παροχή πόσιμου νερού θα είναι αισθητά μειωμένη για ένα τριήμερο, επηρεάζοντας τις επαρχίες: Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου.

Οι εργασίες, οι οποίες εντάσσονται στο τακτικό πλαίσιο συντήρησης των εγκαταστάσεων της Μονάδας, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Κατά το διάστημα αυτό, η παραγωγή νερού από τη μονάδα θα περιοριστεί σημαντικά.

Το ΤΑΥ διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των κατοίκων. Ωστόσο, η συμβολή των πολιτών θεωρείται καθοριστική.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές καλούνται:

•Να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

•Να αποφύγουν κάθε περιττή κατανάλωση

•Να επιδείξουν υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της επάρκειας των υδατικών πόρων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εξέφρασε τις απολογίες του για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως να προκληθεί στο κοινό, υπογραμμίζοντας πως η συντήρηση των υποδομών είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε βάθος χρόνου.

Η κανονική ροή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του ΤΑΥ

Εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενημερώνει το κοινό ότι από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η παροχή πόσιμου νερού στις Επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου θα είναι μειωμένη. Η προσωρινή αυτή μείωση οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και της έγκαιρης προετοιμασίας των εγκαταστάσεων ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες υδροδότησης αυξάνονται σημαντικά. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό ετοιμότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των υδατικών υποδομών.

Το ΤΑΥ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των τριών Επαρχιών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, καλείται το κοινό όπως περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο και αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση.

Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων.

Το ΤΑΥ ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό μπορεί να προκληθεί.