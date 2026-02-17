Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι του διαδικτύου, με τους οποίους είναι αντιμέτωπα εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, καθημερινά, έχουν το τελευταίο διάστημα σημάνει συναγερμό σε πληθώρα χωρών.

Από τον εθισμό μέχρι τις επικίνδυνες -για τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και για τη ζωή τους- προκλήσεις αλλά και από τα αυξανόμενα και ανησυχητικά φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού μέχρι και την κακοποίηση παιδιών, διάφορες χώρες έλαβαν αποφάσεις για σημαντικούς περιορισμούς αλλά και απαγορεύσεις κυρίως στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους.

Μέχρι στιγμής, τα μέτρα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αφορούν κυρίως πολιτικές που εφαρμόζουν διάφορες χώρες και έχουν προεκτάσεις μόνο σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως φαίνεται να προκαλεί δυσφορία και επιφύλαξη κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι οι μονομερείς και αποσπασματικές κινήσεις από πλευράς κάποιων χωρών, ίσως δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την όλη κατάσταση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Euractiv (ανεξάρτητο πανευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο ειδικεύεται στην κάλυψη πολιτικών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μονομερείς κινήσεις χωρών, επιδιώκοντας πιο συντονισμένη και ενιαία προσέγγιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περασμένο καλοκαίρι, η Κομισιόν έδωσε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ανηλίκων όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου.

Οι βασικές συστάσεις αφορούν:

>> Ρύθμιση των λογαριασμών των ανηλίκων σε ιδιωτικούς από προεπιλογή, ώστε οι προσωπικές τους πληροφορίες, τα δεδομένα και το περιεχόμενο των κοινωνικών μέσων να αποκρύπτονται από εκείνους με τους οποίους δεν συνδέονται για να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητης επαφής από αγνώστους.

>> Τροποποίηση των συστημάτων συστάσεων των πλατφορμών για τη μείωση του κινδύνου να αντιμετωπίσουν τα παιδιά επιβλαβές περιεχόμενο.

>> Ενδυνάμωση των παιδιών ώστε να είναι σε θέση να μπλοκάρουν και να σιγούν οποιονδήποτε χρήστη και να διασφαλίζουν ότι δεν μπορούν να προστεθούν σε ομάδες χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

>> Απαγόρευση στους λογαριασμούς να τηλεφορτώνουν ή να λαμβάνουν στιγμιότυπα οθόνης περιεχομένου που αναρτάται από ανηλίκους, ώστε να αποτρέπεται η ανεπιθύμητη διανομή σεξουαλικού ή προσωπικού περιεχομένου και ο σεξουαλικός εκβιασμός.

Όσον αφορά στα δεδομένα σήμερα σχετικά με το ενδεχόμενο ενιαίων ευρωπαϊκών περιορισμών και ποια μέτρα τίθενται επί τάπητος, οι πληροφορίες που μεταδίδονται αφορούν κυρίως: α) Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας, οριζόντια απαγόρευση βάσει ηλικίας, επαληθευμένη γονική συναίνεση, κατάλληλος σχεδιασμός για την ηλικία, περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά και κυρώσεις, ποινική ευθύνη στελεχών και κώδικες δεοντολογίας και ανεξάρτητοι έλεγχοι.