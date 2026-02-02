Ήρθαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κύπρο από τη Βρετανία και σε διάστημα οκτώ ημερών κακοποίησε σεξουαλικά τη θετή του κόρη τέσσερις φορές. Καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε εφτά χρόνια φυλάκιση ενώ για τέσσερα χρόνια μετά την αποφυλάκισή του δεν θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά.

Πρόκειται για 57χρονο Βρετανό ο οποίος ήρθε στην Κύπρο μαζί με τη σύζυγο και τα δυο θετά παιδιά τους (από την αδελφή της συζύγου του) για τις καλοκαιρινές διακοπές όπου κατέλυσαν σε ξενοδοχείο στην Κισσόνεργα. Αυτός αντιμετώπισε κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση σε τέσσερις περιπτώσεις από τις 09.08.2025 και 17.08.2025.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά που το 15χρονο θύμα ενημέρωσε φίλο της στην Βρετανία για τα όσα κολάσιμα έκανε ο πατριός της. Την τελευταία ημέρα πριν την αναχώρησή τους, λήφθηκε γραπτή αναφορά μέσω της Interpol Manchester, ότι η παραπονούμενη ανήλικη ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφορά, φίλος της παραπονούμενης ανέφερε στις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η ανήλικη του εκμυστηρεύτηκε τηλεφωνικώς στις 15/08/2025 ότι ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο της στο ξενοδοχείο δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από τον κατηγορούμενο.

Αμέσως ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο νοσοκομείο Πάφου όπου νοσηλευόταν μετά από ατύχημα στο πόδι αφού όντας μεθυσμένος τον χτύπησε όχημα. Αυτός αμέσως ομολόγησε τις πράξεις του. Σε κατάθεσή της η ανήλικη περιέγραψε τα όσα βίωσε κατά τις εφιαλτικές διακοπές, αναφέροντας ότι τη στιγμή που συνέβαιναν πάγωνε και δεν μπορούσε να αντιδράσει ενώ ένιωθε πολύ αναστατωμένη. Ήθελε να το αναφέρει στην θεία της και θετή της μητέρα αλλά φοβόταν.

Ανέφερε επίσης, ότι πριν ο κατηγορούμενος την κακοποιήσει σεξουαλικά ήταν ο καλύτερος της φίλος, ήταν η πατρική της φιγούρα, τα πήγαιναν πολύ καλά, έκαναν αστεία, έκαναν ότι πάλευαν και άλλα. Επίσης, η ανήλικη έλεγε στον κατηγορούμενο ότι όταν παντρευόταν αυτός θα την έπαιρνε στην εκκλησία. Αυτά φυσικά πριν την σεξουαλική της κακοποίηση.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου επανέλαβε στο Δικαστήριο τη θέση πως τα αδικήματα διαπράχθηκαν από μέρους του κατά την διάρκεια που αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε ένα βαθμό ο αυτοέλεγχος και η κρίση του, ενώ σε συνδυασμό «με το ”πάγωμα” της παραπονούμενης με αποτέλεσμα να μην αντιδρά, τον παρέσυρε λανθασμένα να πιστεύει ότι αυτή συγκατατίθετο, κάτι το οποίο τον ενθάρρυνε να επαναλάβει την μεμπτή του συμπεριφορά ξανά τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Το Κακουργιοδικείο στην απόφασή του τονίζει ότι πέραν των αποτρόπαιων πράξεων του, επιβαρυντικό δεδομένο εκλαμβάνεται και το ότι ο κατηγορούμενος προέβηκε στις πιο πάνω ενέργειες σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ των ημερομηνιών 09.08.2025 και 17.08.2025 γεγονός το οποίο αναδεικνύει την επιμονή του στις αρρωστημένες αυτές πράξεις και ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Οι τρεις δικαστές έκριναν ότι η συμπεριφορά του κατηγορούμενου δημιουργεί αποστροφή και απαξία και εγείρει την ανάγκη επιβολής ποινών αποτρεπτικού χαρακτήρα με σκοπό την καταστολή τέτοιου είδους συμπεριφορών στο μέλλον. Το Δικαστήριο έχει καθήκον να προστατέψει τα δικαιώματα των παιδιών, να διαφυλάξει την υγιή ανάπτυξή τους και να προστατέψει τον ψυχικό τους κόσμο καθώς και την αξιοπρέπεια τους.

Επέβαλε στον 57χρονο ποινή φυλάκισης εφτά ετών ενώ εξέδωσε διατάγματα με τα οποία απαγορεύεται στον κατηγορούμενο, για διάστημα 4 ετών μετά την αποφυλάκιση του:

· Να προσφέρει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε παιδιά.

· Να εργοδοτηθεί ή απασχοληθεί σε χώρους που βρίσκονται ή γειτνιάζουν παιδιά.

· Να διαμένει σε χώρο ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.

Περαιτέρω, παραπέμφθηκε στην Αρχή Εποπτείας, καθ’ όλη την διάρκεια της κράτησης του στις Κεντρικές Φυλακές.