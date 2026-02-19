Σε διάσωση γυναίκας και του νεογνού της προχώρησαν μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Όπως αναφέρει η προϊστάμενη της Υπηρεσίας, Ριάνα Κωνσταντίνου, επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς κρινόταν η ζωή μητέρας και νεογνού.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντίνου αναφέρει σε ανάρτησή της ότι η γυναίκα, η οποία βρισκόταν μόλις στην 27η εβδομάδα κύησης, γέννησε πρόωρα το μωρό της στην οικία της, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η ανανηψη ενός νεογνου ακομα και μεσα στο ασφαλες περιβαλλον ενος Νοσοκομειου δεν ειναι ευκολη υποθεση ποσο μαλλον εκει εξω. Η εκπαιδευση, η ψυχραιμια και η τήρηση πρωτοκολλων αποτελουν τους βασικους παραγοντες επιτυχιας σε ενα συστημα υγείας και σε μια επιχειρηση διασωσης», τονίζει η κ. Κωνσταντίνου.

Προσθέτει, τέλος, ότι η επιχείρηση διάσωσης στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετώπισαν τόσο το Συντονιστικό Κέντρο όσο και τα πληρώματα, έχοντας να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο κρίσιμους ασθενείς — τη μητέρα και το νεογνό — σε μια απομακρυσμένη περιοχή.