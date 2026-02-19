Για υποθέσεις παράνομης χρηματοδότησης μεταξύ του πρώην Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ και της συζύγου του Σιμπέλ και του δολοφονηθέντος επιχειρηματία Χαλίλ Φάλγιαλι, γράφει η ενημερωτική ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις επικαλούμενη τον επίσης αργότερα δολοφονηθέντα στενό συνεργάτη του Τζεμίλ Ονάλ.

Σε αντίδρασή του στα ΜΚΔ ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς αβάσιμους, ανυπόστατους και αναληθείς».

Οι καταγγελίες, που δημοσιεύονται ως το πέμπτο μέρος μιας εκτενούς έρευνας με τίτλο «Ο (Χαλίλ) Φάλγιαλι Ζει», βασίζονται κυρίως στη μαρτυρία του Ονάλ, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του δολοφονηθέντος επιχειρηματία Χαλίλ Φάλγιαλι. Οι ισχυρισμοί αφορούν τρεις κύριες πτυχές.

Όπως γράφει η Μπουγκιούν Κίπρις, σύμφωνα με τον Ονάλ, «ο Ερσίν Τατάρ ερχόταν μία φορά την εβδομάδα, ή και κάθε δύο εβδομάδες, στο σπίτι του Χαλίλ Φάλγιαλι στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο. Δεν ερχόταν με το επίσημο αυτοκίνητό του, μόνο με τον σωματοφύλακά του, τον Ασίμ. Τα μετρητά τα έπαιρνε από το σπίτι». Οι πληρωμές, όπως αναφέρεται, γίνονταν για εκλογικές εκστρατείες, ενοίκια γραφείων και οργανωτικά έξοδα, με τα χρήματα να παραδίδονται στο σπίτι πριν από την άφιξη του κ. Τατάρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Ονάλ ισχυρίστηκε ότι «έστειλε πολλά χρήματα στον λογαριασμό του Kanal T», αναφέροντας ενδεικτικά ποσά των 30.000 τουρκικών λιρών το 2016 (περίπου 10.000 δολάρια ΗΠΑ την τότε εποχή), τα οποία κατατέθηκαν «μέσω ATM από την Κωνσταντινούπολη». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ένα άτομο που εμπλεκόταν σε αυτές τις καταθέσεις συνελήφθη στην Τουρκία. Εκείνη την περίοδο το «Kanal T» ανήκε στην οικογένεια Τατάρ.

Γράφει επίσης για ένα «μουσείο αυτοκινήτων» κάτω από το σπίτι του Φάλγιαλι στον Άγιο Επίκτητο. Κατά τον Ονάλ, «ο Φάλγιαλι έφερε πολυτελή οχήματα (Rolls Royce, Bentley, McLaren, Ferrari, Lamborghini κ.ά.) και εξασφάλισε άδεια για «μουσείο αυτοκινήτων» ώστε να μειωθούν δραστικά οι ετήσιοι φόροι και τα τέλη κυκλοφορίας». Ισχυρίζεται μάλιστα ότι «η έγκριση αυτής της άδειας έφερε την υπογραφή του Ερσίν Τατάρ», με αποτέλεσμα τεράστια φορολογική ελάφρυνση. Ο Ονάλ υποστηρίζει πως, εάν υπολογιστεί ένα ετήσιο τέλος κυκλοφορίας 20.000 λιρών Αγγλίας για κάθε ένα από τα περίπου 30 οχήματα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα ανερχόταν σε 600.000 λίρες Αγγλίας, ποσό που μειώθηκε δραματικά με το καθεστώς του μουσείου.

Αναφορά γίνεται και στον Ερχάν Αρίκαν, τον οποίο ο Ονάλ περιέγραψε ως «επίσημο διαχειριστή υποθέσεων, διακινητή χρημάτων και αδειών, καθώς και μεσάζοντα σε παραχωρήσεις γης». Φέρεται να «περιόδευε πόρτα-πόρτα με μια τσάντα, εξασφαλίζοντας άδειες και αποκτώντας εδάφη», ενώ υποστηρίζεται ότι κρατούσε μέρος των χρημάτων που προορίζονταν για δωροδοκίες. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν παραχωρήσεις «κρατικών» εδαφών, «άδειες εργασίας», «επίσημες διαδικασίες» ξενοδοχείων και εργοστασίων, καθώς και διασυνδέσεις με αθλητικούς συλλόγους και μέσα ενημέρωσης των κατεχομένων.

Η Σιμπέλ Τατάρ, σύζυγος του τέως Τουρκοκύπριου ηγέτη και πρώην διευθύντρια του Kanal T από το 2009 έως το 2024, σε απάντησή της ανέφερε ότι «όλοι οι λογαριασμοί του Kanal T πέρασαν από τον έλεγχό μου» και ότι είναι «έτοιμη να προσκομίσει όλα τα τραπεζικά αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένου του 2016». Τόνισε επίσης ότι «άλλο ο Ερσίν Τατάρ, άλλο το Kanal T».

Ο Ερσίν Τατάρ απάντησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι «οι αναφορές που περιλαμβάνονται σε εφημερίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδίδονται σε εμένα, είναι εντελώς αβάσιμες, ανυπόστατες και αναληθείς».

Το «Κίνημα Αριστεράς» (Sol Hareket) στα κατεχόμενα κάλεσε την «αστυνομία», την «εισαγγελία» και την «κεντρική τράπεζα» να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για τις καταγγελίες περί διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος. Ο γραμματέας εξωτερικών σχέσεων του κινήματος, Αμπντουλάχ Κορκμάζχαν, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί για ξέπλυμα χρήματος και σχέσεις με τη μαφία συγκλονίζουν τη δημόσια συνείδηση, τονίζοντας την ανάγκη ενεργοποίησης όχι μόνο της «αστυνομίας» και της «εισαγγελίας», αλλά και των μηχανισμών οικονομικού ελέγχου.

ΚΥΠΕ