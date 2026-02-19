Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πληροφορεί το κοινό για την πορεία ανακλήσεων των ελαττωματικών αερόσακων.

Ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων

Τον Φεβρουάριο 2025 εντοπίστηκαν στην Κύπρο 81.060 οχήματα με ελαττωματικό αερόσακο, τα οποία τέθηκαν υπό ανάκληση για λόγους οδικής ασφάλειας. Από αυτά, 5.271 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση, με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί το πιστοποιητικό καταλληλότητάς τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για τα οχήματα που εντοπίστηκαν τον Φεβρουάριο 2025, το Τμήμα έχει εφαρμόσει στο σύνολό τους τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου και αναστολής.

Την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν 19.929 οχήματα με ελαττωματικό αερόσακο. Από αυτά, 3.216 οχήματα δεν έχουν υλοποιήσει την ανάκληση μέχρι στιγμής. Μέρος των οχημάτων αυτών έχει ήδη ακινητοποιηθεί, είτε λόγω οδηγίας του κατασκευαστή για άμεση ακινητοποίηση, είτε λόγω παρέλευσης του χρονικού περιθωρίου των οκτώ μηνών που δόθηκε για ολοκλήρωση της αντικατάστασης αερόσακου, ενώ για τα υπόλοιπα εξακολουθεί να ισχύει το προβλεπόμενο όριο για την αντικατάσταση.

Με στόχο την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τις εταιρείες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τάχιστη προμήθεια εξαρτημάτων και εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, καλεί ξανά όσους ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη, να ενεργήσουν για άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού αερόσακου.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζουν τη σύσταση μη χρήσης που είχε δοθεί εξαρχής στις περιπτώσεις οχημάτων που τελούσαν υπό ανάκληση λόγω ελαττωματικού αερόσακου, μέχρι την αντικατάσταση του εξαρτήματος. Η ανάκληση αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την οδική ασφάλεια, αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.