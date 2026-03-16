Όταν φέρνει κάποιος στο μυαλό του τα ταξί στην Κύπρο, λίγο ως πολύ σχηματίζει την εικόνα πως σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες είναι Κύπριοι. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα υπό την έννοια ότι 40 στους 100 που εξασφάλισαν άδεια ταξί το έτος 2025 είναι μη Κύπριοι. Ποια η καταγωγή τους; Απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο υπέβαλε η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δίνει ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το έτος 2025 εξεδόθησαν 681 άδειες ταξί εκ των οποίων οι 408 αφορούσαν Κύπριους, οι 114 Έλληνες, οι 28 Ρώσους, οι 3 Ουκρανούς, οι 91 Γεωργιανούς, οι 3 Ρουμάνους, η μία Ινδό πολίτη, οι 6 αφορούσαν Βρετανούς, ένας Πακιστανός, ένας Σλοβένος, ένας Ολλανδός, ένας Ουζμπέκος, ένας από τη Νότιο Αφρική, δύο Γερμανοί, τέσσερις Αρμένιοι, τέσσερις Βούλγαροι, πέντε Αυστραλοί, δυο Σύροι, ένας από το Καζακστάν, τρεις από την Αλβανία και ένας από τη Αίγυπτο.

Με άλλα λόγια, στην Κύπρο εργοδοτούνται οδηγοί ταξί προερχόμενοι από 22 χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Αρκετοί από τους οδηγούς προέρχονται από χώρες στις οποίες οδηγούν στην αντίθετη πλευρά (στη δεξιά) σε σχέση με την πλευρά που οδηγούμε στην Κύπρο, κάτι το οποίο μπορεί να έχει τη σημασία του, αν και το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε επαγγελματίες, ίσως η διαφοροποίηση αυτή δεν επηρεάζει οτιδήποτε. Με βάση τα στοιχεία, ένας στους δέκα οδηγούς προέρχεται από την Ελλάδα και περίπου ένας στους δέκα προέρχεται από τη Γεωργία.

Ο υπουργός Μεταφορών διευκρινίζει, πως το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) δεν διαθέτει στοιχεία εργοδότησης για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας. Παρατηρεί, επίσης, πως η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι ο κάτοχος της εξασκεί το επάγγελμα του οδηγού, αλλά και ούτε ότι βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο.

Επαγγελματικές άδειες φορτηγών – λεωφορείων

Όσον αφορά τις επαγγελματικές άδειες για φορτηγά, με βάση τα στοιχεία του ΤΟΜ, το 2025 εκδόθηκαν 530 και από αυτές οι 471 αφορούν Κύπριους, οι τέσσερις αφορούν πολίτες από τη Ρωσία, ένας είναι πολίτης Ιράν, ένας πολίτης Ηνωμένων Πολιτειών, δέκα πολίτες Ρουμανίας, πέντε πολίτες Γεωργίας, ένας είναι Πολωνός, δύο Βρετανοί, ένας Ινδός, ένας Πακιστανός, ένας από το Κογκό, ένας από τη Νότιο Αφρική, δύο από τη Νιγηρία, δύο από τη Βουλγαρία, ένας από τη Μολδαβία, ένας από την Αλβανία, ένας από την Αλβανία, ένας από την Αρμενία, ένας από την Αίγυπτο, ένας από τη Συρία και 21 από την Ελλάδα.

Όσον αφορά τις άδειες λεωφορείων, το 2025 εξεδόθησαν 108 και αφορούσαν Κύπριους, ενώ τρεις άδειες αφορούσαν πολίτες Ρουμανίας, τρεις από τη Βρετανία, ένας από το Πακιστάν, ένας από τη Γερμανία, ένας από την Τουρκία, ένας από την Αλβανία, ένας από την Αυστραλία ένας από τη Βουλγαρία και 17 από την Ελλάδα.

Σχολές οδηγών και εκπαιδευτές

Όσον αφορά τις σχολές εκπαίδευσης οδηγών, ανέρχονται σε 201 παγκυπρίως και από αυτές οι πέντε δραστηριοποιούνται στην επαρχία Αμμοχώστου, οι 34 στη Λάρνακα, οι 67 στη Λεμεσό, οι 74 στη Λευκωσία, οι 20 στην Πάφο ενώ υπάρχει και μία στην Πόλη Χρυσοχούς.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτές οδηγών (με βάση τα στοιχεία) υπάρχουν 307, από τους οποίους οι τέσσερις στην Αμμόχωστο, οι 56 στη Λάρνακα, οι 103 στη Λεμεσό, οι 114 στη Λευκωσία, οι 29 στην Πάφο ενώ υπάρχει και ένας στην Πόλη Χρυσοχούς.

Στις 29.000 οι εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης τον χρόνο

Στο ερώτημα «πόσες εξετάσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια για απόκτηση άδειας οδήγησης», όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Βαφεάδη, κάθε χρόνο κυμαίνονται στις 29.000.

Όπως αναφέρει στην απάντηση του, την περίοδο 2021-2025, συνολικά οι εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης έφτασαν στις 143.288. Πιο αναλυτικά, το 2021 (δυνατόν να επηρεάστηκαν και από την πανδημία) ο αριθμός των εξετάσεως ήταν 26.949, το 2022 έφτασαν τις 29.903, το 2023 ήταν 29.442, το 2024 27.778 και το 2025 ανήλθαν στις 29.216.

Όσον αφορά τους μετεξεταστέους, δηλαδή αυτούς που δεν πέρασαν την εξέταση για διάφορες κατηγορίες άδειας οδήγησης, το 2025 ανήλθαν σε 6.376.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στη Δερύνεια περίπου ένας στους τρεις εξεταζόμενους στην κατηγορία «Β» που αφορά κυρίως σαλούν οχήματα, απορρίφθηκε. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκαν 369, πέρασαν την εξέταση 1.152 ενώ άλλοι 153 δεν εξετάστηκαν.

Στην ίδια κατηγορία, πέρασαν την εξέταση 609 οδηγοί, άλλοι 282 δεν εξετάστηκαν ενώ πέρασαν 2.146. Στη Λεμεσό πέρασαν 1.985, 721 δεν εξετάστηκαν και άλλοι 3.383 πέρασαν την εξέταση.

Στη Λευκωσία, σχεδόν οι μισοί δεν πέρασαν αν ληφθεί υπόψιν πως την εξέταση πέρασαν 4.634, άλλοι 506 δεν εξετάστηκαν και 2005 κόπηκαν.

Στην Πάφο κόπηκαν περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα κόπηκαν 917 υποψήφιοι για άδεια, άλλη 289 δεν εξετάστηκαν ενώ την εξέταση πέρασαν επιτυχώς 1.521.

Από τους αριθμούς αδειών για σκούτερ/ μοτοσικλέτες προκύπτει εμμέσως και ο αριθμός των ντελιβεράδων και η χώρα προέλευσής τους. Γενικά, ο μεγάλος αριθμός αδειών δικύκλων μεταξύ 2021-2025 αφορά οδηγούς από το Μπανγκλαντές (330), Βουλγαρία (146), Κύπρος (8.110), Ελλάδα (359), Ινδία 1.474, Πακιστάν (363). Ρουμανία 183, Ρωσία (480), Σρι Λάνκα (89), Συρία (97), Βρετανία, 390.

Σημειώνεται, πως ειδικά όσον αφορά τους Κύπριους, σε όλες τις κατηγορίες μοτοσικλετών, την περίοδο 2021-2025, εξασφάλισαν άδεια οδήγησης 13.169 άτομα.