«Άλλαξα σχολείο για να μην με ενοχλεί άλλο ο Χρίστος. Μην με ξεχάσετε», γράφει ένα παιδί στους συμμαθητές του. Πρόκειται για το γράμμα ενός 10χρονου, το οποίο διαβάστηκε ενόψει της εξαγγελίας του διαγωνισμού «Μαζί σταματάμε τον εκφοβισμό», που πραγματοποιεί το ίδρυμα Υianis Cristodoulou σε συνεργασία με το υπουργεί Παιδείας και το Mediterranean Hospitality Venture (MHV).

Η δράση λαμβάνει τη στήριξη διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και η πρέσβειρα Κίμπερλι Ανν Γκίλφοϊλ.

Το bullying, λαμβάνει διαστάσεις μάστιγας, καθώς ένα στα πέντε παιδιά (20%) της Κύπρου είναι θύματά του. Ο διαγωνισμός, με σκοπό την πάταξη του σχολικού εκφοβισμού, αφορά στη δημιουργία σύντομου βίντεο από τους μαθητές και απευθύνεται σε παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων. Οι έξι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν, θα βραβευθούν σε εκδήλωση τον ερχόμενο Μάιο, λαμβάνοντας έπαθλα συνολικής αξίας €100.000, τα οποία θα εξαργυρωθούν με έργα τις σχολικές τους μονάδες.

«Αυτή η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική», είπε ο ιδρυτής του Yianis Christodoulou Foundation, Τζον Χριστοδούλου, ευχαριστώντας την υπουργό Παιδείας και τον όμιλο Mediterranean Hospitality Venture (MHV) για τη στήριξη.

«Ρώτησα πώς μπορώ να βοηθήσω. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά στα σχολεία μας. Μου απάντησαν το bullying. Όλοι μας έχουμε βιώσει -και όχι απαραιτήτως ως μαθητές- όμως τώρα πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά. Είμαστε μια μικρή χώρα και μόνο μαζί μπορούμε να είμαστε δυνατοί», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα.

«Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε όπως μπορούμε για να σταματήσουμε το bullying. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, το κράτος, ο κόσμος», είπε και πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό όποιος είναι μάρτυρας εκφοβισμού να παρεμβαίνει και να κάνει κάτι για να βοηθήσει.

«Έχω ένα μήνυμα για τα παιδιά: Να είστε δυνατοί. Αλλά αν δεν νιώθετε έτσι, να έρθετε να μας βρείτε. Να ζητήσετε βοήθεια και θα σας στηρίξουμε. Θέλουμε σχολεία χωρίς φόβο και παιδιά χαρούμενα. Είναι στο χέρι όλων μας», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, μάλιστα, ανέφερε πως «ο πρώτος που έκανε bullynig σε εμένα ήταν ο Τούρκος, που μου πήρε το σπίτι μου, το σπίτι του παππού μου, τα όνειρα μου και αυτό που θέλω είναι να το πάρουμε πίσω».

Από πλευράς της, η Μαριάννα Παπαχριστοφόρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου ΜΗV και επικεφαλής του χαρτοφυλακίου φιλοξενίας Invel Real Estate, σημείωσε πως όραμα είναι να προσφέρονται σχολεία όπου κάθε παιδί θα νιώθει ασφαλές. «Είναι υποχρέωση όλων μας να καλλιεργούμε ευαισθησία, καλοσύνη, εμπιστοσύνη, σεβασμό και αυτοπεποίθηση σε κάθε παιδί της Κύπρου».

Αργυρός και Κίμπερλι δίπλα στο διαγωνισμό

Αμέριστη στήριξη στο διαγωνισμό και στο όραμα για πάταξη του εκφοβισμού εξέφρασαν και διασημότητες. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Ανν Γκίλφοϊλ, έστειλαν μέσω βίντεο το μήνυμά τους για την Κύπρο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε φανατικός υποστηρικτής του Yianis Christodoulou Foundation, το οποίο υλοποιεί καταπληκτικές δράσεις, όπως τις χαρακτήρισε. «Το bullying είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είμαι υποστηρικτής σας. Είμαι δίπλα σας και σας στέλνω την αγάπη μου», είπε και υπενθύμισε και άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχε.

Επιπλέον, η Κίμπερλι Ανν Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη στήριξή της στη δράση του Yianis Christodoulou Foundation για το πολύ σοβαρό θέμα του εκφοβισμού. «Να εργαστούμε όλοι μαζί, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον», είπε και πρόσθεσε την ανάγκη να καλλιεργήσουν στα παιδιά την καλοσύνη και τον σεβασμό. Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τον εκφοβισμό», είπε.

Ο ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, σημείωσε πως βίωσε απίστευτο bullying στα παιδικά του χρόνια. «Σήμερα νιώθω τυχερός για όλα αυτά, διότι μου έδωσαν βάσεις για να είμαι αυτό που είμαι σήμερα», είπε.

«Άλλαξα σχολείο επειδή ο Χρίστος δεν σταμάτησε να με ενοχλεί»

Συγκλονιστικό ήταν το γράμμα ενός παιδιού που βίωσε σχολικό εκφοβισμό σε ηλικία 10 ετών και αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο για να γλιτώσει από τους θύτες του.

Το γράμμα ανέγνωσε ο προσκεκλημένος και φίλος του κ. Χριστοδούλου, Σταύρος Σταύρου. «Το γράμμα που θα σας διαβάσω είναι από ένα παιδί 12 ετών, το οποίο βίωσε τον εκφοβισμό όταν ήταν 10 και ζήτησε από τους γονείς του να το μεταφέρουν σε άλλο σχολείο διότι δεν άντεχε την πίεση. Όμως όταν έφυγε ένιωθε τύψεις και έτσι έγραψε ένα γράμμα και το έδωσε στη δασκάλα του. Σας το διαβάζω έχοντας αλλάξει τα ονόματα.

«Γεια σας,

είμαι εγώ ο Γιώργος. Άλλαξα σχολείο επειδή ο Χρίστος δεν σταμάταγε να με ενοχλεί. Γι’ αυτό άλλαξα, εξαιτίας σου! Πήγα στο καινούρια σχολείο και τους ρώτησα. Μου είπαν πως εκεί δεν υπάρχουν θύτες. Φυσικά διάλεξα ένα σχολείο που δεν υπάρχει ενόχληση. Εννοώ εσένα Χρίστο. Θα μου λείψετε πολύ. Μην ξεχνάτε να έρχεστε να με βλέπετε στο σπίτι μου».

Φέτος, συνεχίζει ο κ. Σταύρου, δηλαδή μετά από δύο χρόνια, ζήτησαν στα παιδιά να γράψουν μια εργασία με την πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή τους.

Ο Γιώργος αναφέρθηκε στον εκφοβισμό που βίωσε και στα τρία παιδιά που τον βασάνιζαν εις γνώση των εκπαιδευτικών μας. «Ήμουν κάθε μέρα λυπημένος σε αυτό το σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Στο τέλος εγκατέλειψα το σχολείο», γράφει μεταξύ άλλων το παιδί.

Μύρνα Παττίχη: Να δοθεί προσοχή και στους θύτες

Τη ανάγκη να δοθεί σημασία και στους θύτες του εκφοβισμού, επεσήμανε η Μύρνα Παττίχη.

«Πολύ σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό. Εάν δεν σταματήσει με κάποιον τρόπο, θα είναι δυστυχώς υποψήφια άτομα για να επιδείξουν ακόμη πιο παραβατικές συμπεριφορές και να καταλήξουν στην Αστυνομία ή και στη φυλάκιση», είπε.

Ένα στα πέντε παιδιά θύμα εκφοβισμού

Ένα στα πέντε παιδιά (20%) της Κύπρου είναι τεκμηριωμένα θύμα εκφοβισμού, με τον αριθμό τους να ενδέχεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος, ανέφερε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

Το φαινόμενο του bullying έχει γίνει πολύπλοκο, σημείωσε, μεταξύ άλλων λόγω της τεχνολογίας. «Δεν μπορεί από μόνο του το σχολείο να το αντιμετωπίσει. Θέλουμε μαζί μας, πρωτίστως, την οικογένεια. Γι’ αυτό και δουλεύουμε μαζι με τους γονείς. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα παιδιά να λένε όχι, σε πολλούς κινδύνους», ανέφερε.

Αποτελεί προτεραιότητα η πρόληψη, η διαχείριση και η ολιστική αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας, είπε ακόμη ξη κ. Μιχαηλίδου. «Επιδιώκουμε ένα σχολικό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας για όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας. Θέλουμε το σχολείο ασφαλές και συμπεριληπτικό».

Αυτός ο διαγωνισμός είναι μια χαρακτηριστική δημιουργική παρέμβαση, είπε η Υπουργός και αναφέρθηκε σε δράσεις ενάντια στο bullying:

>> Από τον Αύγουστο του 2024, είπε, εφαρμόζουμε τις πρόνοιες του περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμου του 2024, θέτοντας στο επίκεντρο την ενημέρωση, ενίσχυση και ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας οι σχολικές μονάδες οφείλουν, μεταξύ άλλων, να συστήνουν την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας και να εκπονούν συναφές Σχέδιο Δράσης.

>> Από το 2024 υλοποιούμε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού κλίματος.

>> Εφαρμόζουμε την Πολιτική για την Πρόληψη και Διαχείριση Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού, η οποία αναγνωρίζει τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά το σχολικό πλαίσιο και καλεί τα σχολεία να αναπτύξουν σχολική κουλτούρα ενάντια στη βία.

>> Υλοποιούμε, προωθούμε και συντονίζουμε δράσεις και προγράμματα επιμόρφωσης σε αυτή τη θεματική, τα οποία προσφέρονται είτε από τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου μας είτε από εξωτερικούς φορείς.

«Αυτό το δημιουργικό ταξίδι σας ανήκει. Σας καλώ να συμμετέχετε με τόλμη και αυθεντικότητα. Να δημιουργήσετε ελεύθερα. Να αντλήσετε από την εμπειρία και να θέσετε συλλογικά ένα στοίχημα: Να είστε εσείς η γενιά που αντιστέκεται στον σχολικό εκφοβισμό και σε κάθε μορφή βίας», τόνισε.