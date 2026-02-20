Κραυγή αγωνίας από ασθενείς. Ταλαιπωρούνται, νιώθουν εγκατάλειψη και σίγουρα πλήττεται η ποιότητα ζωής τους.

Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρουν, και εξαιτίας της υποστελέχωσης, που όπως τους ενημέρωσαν, παρατηρείται στην υπηρεσία κοινοτικής νοσηλευτικής, λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται με το σταγονόμετρο.

«Βιώνουμε εγκατάλειψη», ανέφερε στο Παρατηρητήριο δικαιωμάτων των ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, μία εκ των τριών ασθενών που αποτάθηκαν στην ΟΣΑΚ ζητώντας βοήθεια τον περασμένο μήνα.

Η ίδια, όπως εξήγησε, χρειάζεται αλλαγή καθετήρα ανά δεκαπενθήμερο. Ωστόσο, ενημερώθηκε ότι «αυτό μπορεί να γίνεται κάθε 20 ημέρες ή και αργότερα», γεγονός που οδηγεί, «σε σωματική δυσφορία, προβλήματα υγιεινής και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα».

Η γυναίκα μάλιστα, υποστήριξε, όπως σημειώνει η ΟΣΑΚ, ότι «όταν ανέφερε το παράπονό της στην υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας κατά την ημέρα που χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο για άλλο λόγο υγείας, της προτάθηκε να ζητήσει από το πλήρωμα του ασθενοφόρου να της αλλάξει τον καθετήρα, γεγονός που χαρακτήρισε απαράδεκτο και ενδεικτικό σοβαρών ελλείψεων στο σύστημα».

Τόνισε παράλληλα, ότι «τα άτομα που χρειάζονται κατ’ οίκο νοσηλεία νιώθουν εγκαταλελειμμένα, χωρίς ουσιαστική φροντίδα τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία».

Σε δεύτερη περίπτωση, πολίτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω της υποστελέχωσης του συγκεκριμένου τμήματος του ΟΚΥπΥ, ασθενής με άνοια ο οποίος ζει με γαστροστομία.

Επικαλούμενος ενημέρωση από την ίδια την Υπηρεσία, ο πολίτης ανέφερε ότι, ο ασθενής μπορεί να δέχεται επίσκεψη από νοσηλευτή δύο φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως είπε, «το τελευταίο διάστημα, η εξυπηρέτηση παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Η νοσηλεύτρια που επισκέπτεται τον ασθενή, παρά τις εξαιρετικές της υπηρεσίες, απουσίαζε με άδεια, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην έχει επαρκή υποστήριξη και να αντιμετωπίσει σοβαρό ζήτημα με τη διαχείριση της γαστροστομίας».

Μετά την επιστροφή της νοσηλεύτριας η οικογένεια ενημερώθηκε ότι «η Υπηρεσία δεν μπορεί να εξυπηρετεί με την ίδια συχνότητα, λόγω υποστελέχωσης και παραίτησης άλλου προσωπικού».

Η τρίτη περίπτωση αφορούσε παραπληγικό άτομο το οποίο χρησιμοποιεί καθετήρα και μέχρι πρόσφατα λάμβανε υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλευτικής μια φορά τον μήνα.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, ωστόσο, έχει αναπτύξει πληγή στο πίσω μέρος του σώματός του, η οποία χρειάζεται καθαρισμό μία φορά την εβδομάδα».

Όπως ανέφερε, «προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τη νοσηλεύτρια, για να πραγματοποιηθεί επίσκεψη χωρίς όμως αποτέλεσμα».

«Κατά την τελευταία επίσκεψη για αλλαγή καθετήρα, ενημερώθηκε ότι η πληγή του έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Όταν ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο να του την περιποιείται, η νοσηλεύτρια του εξήγησε ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού και απουσιών συναδέλφων για λόγους υγείας, η υπηρεσία αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες των ασθενών».

«Είναι αδιανόητο, να έχουμε ασθενείς που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και να τους αφήνουμε να εξευτελίζονται», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, Δημήτρης Λαμπριανίδης, τονίζοντας ότι «πέραν από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΚΥπΥ, ευθύνη έχει και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ασθενείς αυτοί να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται, όταν αποδεδειγμένα τις χρειάζονται, χωρίς περιορισμούς και χρονοβόρες διαδικασίες».

Φαίνεται, είπε καταλήγοντας ο κ. Λαμπριανίδης, «να αγνοούν οι αρμόδιοι ότι στις ανεπτυγμένες χώρες επενδύουν στην κατ’ οίκον νοσηλεία όπου είναι δυνατόν, ενώ στη χώρα μας δεν βλέπουμε την αναβάθμισή τους στον απαιτούμενο βαθμό. Ως ΟΣΑΚ έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές το συγκεκριμένο θέμα και επιτέλους αναμένουμε να δούμε και πράξεις».

Ο «Φ» έθεσε τα παράπονα και στον ΟΚΥπΥ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπο Χαριλάου, να υποστηρίζει ότι «αυτές οι πολύ σημαντικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατό, σε συνθήκες ΓεΣΥ, να περιμένουμε ότι πρέπει να προσφέρονται μόνο από τον δημόσιο τομέα. Επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο σύστημα για την κατ΄οίκον νοσηλεία των ασθενών γενικά».