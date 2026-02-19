Η συνδικαλιστική κίνηση Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Α.Φ.ΕΚ.) ανακοίνωσε τη δημιουργία της, τονίζοντας ότι συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, επιδιώκουν την έκφραση μιας «πραγματικά ανεξάρτητης, μη κομματικοποιημένης» συνδικαλιστικής φωνής. Στόχος της κίνησης είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προάσπιση των συνθηκών που διασφαλίζουν το συμφέρον και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Η Α.Φ.ΕΚ. δηλώνει ότι οραματίζεται μια πιο «μαχητική και ουσιαστικά δημοκρατική» ΟΕΛΜΕΚ, η οποία θα ενισχύει τον ρόλο της βάσης των εκπαιδευτικών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη δράσεων. Όπως υποστηρίζει, επιδιώκει μια συνδικαλιστική οργάνωση που θα λειτουργεί συλλογικά, με διαφάνεια και αξιοπιστία, εκπροσωπώντας το σύνολο των εκπαιδευτικών και διεκδικώντας με «αποφασιστικότητα και νηφαλιότητα» τα αιτήματά τους. Παράλληλα, θέτει ως στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού, χωρίς, όπως σημειώνει, μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Στην ανακοίνωση διατυπώνεται η θέση ότι η ΟΕΛΜΕΚ «μπορεί και πρέπει» να αποτελέσει τον συλλογικό εκφραστή των αγωνιών και των διεκδικήσεων του καθηγητικού κόσμου, λειτουργώντας ως χώρος ενότητας και δυναμικής παρέμβασης απέναντι σε πολιτικές που, κατά την κίνηση, πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση και το κύρος των εκπαιδευτικών.

Η Α.Φ.ΕΚ. ασκεί κριτική στην υφιστάμενη ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, κάνοντας λόγο για «υποχωρητικότητα» και για απαξίωση της φωνής των μάχιμων εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου παρατάξεις λειτούργησαν ως προέκταση κομματικών μηχανισμών, συμβάλλοντας, όπως αναφέρει, σε διχασμό εντός του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με την κίνηση να υποστηρίζει ότι προωθούνται πολιτικές με επικοινωνιακούς όρους, χωρίς ουσιαστικό θεσμικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι η συνδικαλιστική εκπροσώπηση οφείλει να είναι «πιο ξεκάθαρη και διεκδικητική», με τεκμηριωμένες προτάσεις.

Κλείνοντας, η Α.Φ.ΕΚ. καλεί τους εκπαιδευτικούς σε προσωπική και συλλογική κινητοποίηση, με στόχο —όπως σημειώνει— την ενίσχυση της συμμετοχής, του ελέγχου και της δράσης της βάσης. Παράλληλα, θέτει ως πάγιο αίτημα τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου για τα εργασιακά ζητήματα και τη διασφάλιση της θεσμικής εκπροσώπησης των αποφάσεων της ΟΕΛΜΕΚ, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Σκοποί

Οι πιο κάτω σκοποί διατρανώνουν το όραμα της Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών, για μια ΟΕΛΜΕΚ πραγματικά ανεξάρτητη και επί του πρακτέου υποστηρικτική στους καθημερινούς, μικρούς και μεγάλους, αγώνες των εκπαιδευτικών:

Αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του κλάδου των καθηγητών/ριών στην κοινωνία και άρση της ανυποληψίας και της εσωστρέφειας, στην οποία έχει περιέλθει. Υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών, με επίδειξη σταθερής και σθεναρής παρουσίας της οργάνωσης. . Επανακαθορισμός των κριτηρίων και των κανονισμών που αφορούν στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με στόχο τη λελογισμένη, διαφανή και αξιοκρατική συνθήκη υπηρεσίας εκτός σχολικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων, ούτε να διαιωνίζονται οι εργασιακές ανισότητες. Ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας και συντονισμού με άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για κοινή και, επομένως, πιο αποτελεσματική διεκδίκηση αιτημάτων που τους αφορούν. Προώθηση της ίσης μεταχείρισης για όλο τον καθηγητικό κόσμο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς ειδικοτήτων. Τακτική, πλήρης και αμερόληπτη ενημέρωση όλων των καθηγητών/ριών Μ.Γ.Ε. για όλα τα ζητήματα που τους/τις αφορούν, καθώς και λογοδοσία της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δημιουργία αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ και βάσης, χωρίς διαμεσολαβήσεις και κομματικές παρεμβάσεις. Επιδίωξη της ΟΕΛΜΕΚ η ουσιαστική επανεκκίνηση του διαλόγου με το ΥΠΑΝ στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών. Παροχή στοχευμένης ποιοτικής επιμόρφωσης σε εργάσιμο χρόνο, για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Βελτίωση του σχολικού κλίματος και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας χωρίς απειλές και εκφοβισμούς από οποιονδήποτε. Προβολή του Δημόσιου Σχολείου. Η κοινωνία να αγκαλιάσει το Δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του χωρίς καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η οργάνωση πρέπει να είναι σε θέση να προβάλει ορθά το έργο των εκπαιδευτικών και να τονίσει τον αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά για τους μαθητές τους.

Οι προτεραιότητες

• Συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών για τις θέσεις, τις αρχές και τους στόχους της ΟΕΛΜΕΚ, με τη θεσμοθέτηση μόνιμης θέσης επαγγελματία εκπροσώπου Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων. Τακτική πραγματοποίηση δημοσιογραφικών διασκέψεων και έκδοση δελτίων τύπου από μέρους της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ.

• Έγκαιρη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης, για σκοπούς διαφάνειας.

Τακτική θεσμοθετημένη παρουσία της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ στα σχολεία, στον εργασιακό χώρο, ώστε ο/η κάθε εκπαιδευτικός να αισθάνεται έμπρακτα τη στήριξη και την παρουσία της δικής του συντεχνίας. Με αυτό τον τρόπο η οργάνωση πλησιάζει τη βάση, ενημερώνει για τις δράσεις της, αφουγκράζεται τα καθημερινά προβλήματα και αναζητά λύσεις.

Διαβούλευση κρίσιμων ζητημάτων με τη βάση και ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της οργάνωσης στη λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.

Παροχή νομικής στήριξης στους εκπαιδευτικούς που είναι θύματα σωματικής ή λεκτικής βίας από μαθητές ή και γονείς. Επιπλέον, η συντεχνία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της νομικής κάλυψης και προστασίας των μελών της π.χ. νεοεισερχόμενων, ή εκπαιδευτικών που εισήλθαν στη Δημόσια εκπαίδευση από την ιδιωτική και δεν τους αναγνωρίζονται όλα τα χρόνια υπηρεσίας.

Διενέργεια εποικοδομητικού διαλόγου με το ΥΠΑΝ προς εξεύρεση λύσεων για θέματα που ταλανίζουν το Δημόσιο Σχολείο. Οι μονομερείς αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς δεν μπορούν και δεν θα γίνουν κανονικότητα. Θα πρέπει επιτέλους να τεθούν επί τάπητος αρκετά σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να παίρνουν αναβολή, όπως η αναγκαιότητα διατήρησης του καταλόγου διοριστέων, οι στρεβλώσεις του Νέου Σχεδίου Διορισμού, η θέσπιση κριτηρίων και κανονισμών για αποσπάσεις συναδέλφων ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση του προσωπικού, ο νέος κλάδος 5β, το σχέδιο υπηρεσίας ανώτερου εκπαιδευτικού, θέματα βίας και παραβατικότητας μαθητών/ριών και θέματα ασφάλειας εκπαιδευτικών στον χώρο εργασίας.

Διεκδικητικός και αποφασιστικός συνδικαλιστικός αγώνας για την αποτροπή αρνητικών προνοιών του ΝΣΑ και για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτικών, χωρίς κομματικά φίλτρα και τακτικισμούς.

Απαίτηση από την Αρμόδια Αρχή για περιορισμό της γραφειοκρατίας και της διοικητικής πίεσης που υπονομεύουν το εκπαιδευτικό έργο.

Απαίτηση από την Αρμόδια Αρχή για έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Άρση της επαγγελματικής αβεβαιότητας των συναδέλφων αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών με τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και διόρθωση των στρεβλώσεων του καταλόγου διορισίμων.

Άμεση δημιουργία κανονισμών τοποθετήσεων – μετακινήσεων συμβασιούχων εκπαιδευτικών και διευθυντών με στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Λειτουργία του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης σε εργάσιμο χρόνο με ταυτόχρονη μείωση διδακτικών περιόδων, για περιορισμό της υπερβολικής επιβάρυνσης των νεοεισερχόμενων συναδέλφων

Παρουσίαση ξεκάθαρης φόρμουλας που να καθορίζει τον αριθμό των προαγωγών και μονιμοποιήσεων ανά ειδικότητα.

Δυνατότητα διεκδίκησης από όλους τους εκπαιδευτικούς του αυτονόητου δικαιώματος ανέλιξης σε διοικητικές θέσεις, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άμεση αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι ολιγομελείς ειδικότητες.

Διόρθωση στρεβλώσεων και αδικιών στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Αγώνας για άρση της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής ανισότητας των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών(Α8-2) και επαναφορά κεκτημένων που αποκόπηκαν βίαια μετά την οικονομική κρίση του 2013 και που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί.

Βελτίωση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ για τα έτη μετά το 2013 και διεκδίκηση του δικαιώματος πρόωρης αφυπηρέτησης χωρίς αποκοπές για όσους/όσες έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας.

Η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών ιδρύθηκε για να ενώσει τον εκπαιδευτικό κόσμο και να ενδυναμώσει τη φωνή κάθε εκπαιδευτικού. Δεν μένουμε θεατές μπροστά στις αδικίες και τις στρεβλώσεις που πλήττουν τον χώρο μας. Ανεξαρτήτως ειδικότητας, ιδεολογίας ή κομματικών και προσωπικών πεποιθήσεων, ήρθε η ώρα για ενότητα, σύμπνοια και αποφασιστική δράση. Μαζί θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και θα χτίσουμε μια ΟΕΛΜΕΚ που θα στέκεται δίπλα στον κάθε εκπαιδευτικό. Μαζί, θα επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία.

Ήρθε η ώρα να πρωτοστατήσουμε, για να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και να οικοδομήσουμε μια ΟΕΛΜΕΚ που θα αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα διαχρονικά προβλήματα των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας της Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση εκκίνησης αυτής της συλλογικής προσπάθειας και απευθύνει κάλεσμα συνδιαμόρφωσης και συμπόρευσης σε όλους/όλες τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που επιθυμούν έναν νέο, ανεξάρτητο και ουσιαστικό συνδικαλιστικό λόγο.

Ομάδα Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών: