Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία στις κλίμακες μέχρι Α7, Α8, Α9 και Α11.

Η ειδική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2024, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας:

Για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών

Για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν

Για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α9 και την Κλίμακα Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή/και επαγγελματικό προσόν

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για όλες τις κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου