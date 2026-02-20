Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία στις κλίμακες μέχρι Α7, Α8, Α9 και Α11.

Η ειδική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2024, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας:

Για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών

A7Λήψη

Για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν

A8Λήψη

Για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α9 και την Κλίμακα Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή/και επαγγελματικό προσόν

9-A11Λήψη

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για όλες τις κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου

5829-20-2-2026-KYRIO-MEROS-TMIMA-AΛήψη